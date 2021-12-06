Российских туристок на Кипре убили граждане Сирии после охоты

На Кипре стали известны подробности убийства российских туристок. Сообщается, что подозреваемый в преступлении 32-летний сириец совершил двойное убийство после охоты. Такое сообщение появилось на местном портале Cyprus Mail. Известно, что задержание обвиняемого произошло еще 10 дней назад, однако признал он свою вину только сейчас. Он также и рассказал о том, что похоронил тела своих жертв в саду в 10 метрах от дома. А затем засыпал участок гравием. После произошедшего на местности прошли дожди, что сбило сотрудников правоохранительных органов со следов. Однако тела погибших все же удалось найти.
Российское посольство в Кипре подтвердило убийство двоих женщин 5 декабря, 43-летней Хаят Аль-Раиси и 33-летней Марии Газибагандовой. Тела жертв нашли полицейские департамента Ларнаки. После совершенного преступления правоохранители задержали троих человек. Только одна из погибших имела родственников на территории России. Родные оповещены о случившемся.