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Квашеная капуста и йогурт: что еще поможет при токсикозе беременных?

7:30:2512/6/2021,по UC Davis
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Считается, что пробиотики поддерживают сообщество различных микробов, часто называемых «кишечным микробиомом», обнаруженных в желудочно-кишечном тракте.

Во время беременности гормоны, такие как эстроген и прогестерон, повышаются, вызывая множество физических изменений. Фото: Pixabay

В первом в своем роде исследовании ученые из Медицинской школы Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружили, что пробиотики значительно улучшают симптомы тошноты, рвоты и запора, связанных с беременностью. Результаты были опубликованы в журнале Nutrients.

Тошнота и рвота встречаются примерно в 85% беременностей и могут существенно повлиять на качество жизни, особенно на ранних сроках беременности, пишет medicalxpress.com.

«Причина тошноты и рвоты во время беременности до настоящего времени неизвестна. Были предложены различные теории, но ни одна из них не является окончательной», - сказал Альберт Т. Лю, ведущий автор исследования и профессор акушерства и гинекологии.

«Тошнота, рвота и запор во время беременности могут значительно снизить качество жизни пациенток. Если тошнота и рвота во время беременности прогрессируют, их становится трудно контролировать, а иногда пациентку даже необходимо госпитализировать», - сказал Лю.

Полезные микробы

Пробиотики называют « полезными бактериями». Их можно найти в таких продуктах, как йогурт, кимчи, кефир, квашеная капуста и темпе. Пробиотики также доступны в виде пищевых добавок. По данным Национального центра дополнительного и комплексного здоровья, помимо витаминов, пробиотики и пребиотики были третьей по популярности пищевой добавкой для взрослых.

Считается, что пробиотики поддерживают сообщество различных микробов, часто называемых «кишечным микробиомом», обнаруженных в желудочно-кишечном тракте.

Во время беременности гормоны, такие как эстроген и прогестерон, повышаются, вызывая множество физических изменений. Это увеличение также может изменить микробиом кишечника , что, вероятно, влияет на функции пищеварительной системы и вызывает нежелательные симптомы, такие как тошнота, рвота и запор.

Исследователи решили определить, может ли добавление пробиотиков быть полезным для функции желудочно-кишечного тракта во время беременности.

Исследование длилось 16 дней. В общей сложности 32 участника принимали капсулу с пробиотиком дважды в день в течение шести дней, а затем взяли двухдневный перерыв. Затем они повторили цикл.

Пробиотики продавались без рецепта и в основном содержали лактобациллы. , вид хороших бактерий. На момент изготовления каждая капсула содержала около 10 миллиардов живых культур.

Участники вели 17 ежедневных наблюдений за своими симптомами в течение всего исследования, всего 535 наблюдений, которые исследователи могли оценить статистически.

Исследователи обнаружили, что прием пробиотика значительно уменьшил тошноту и рвоту. Часы тошноты (количество часов, в течение которых участники чувствовали тошноту) были сокращены на 16%, а количество случаев рвоты - на 33%. Прием пробиотиков также значительно улучшил симптомы, связанные с качеством жизни, такие как утомляемость, плохой аппетит и трудности с поддержанием нормальной социальной активности, согласно оценке в анкетах.

Также было обнаружено, что пробиотики значительно уменьшают запор.

«На протяжении многих лет я наблюдал, что пробиотики могут уменьшить тошноту и рвоту и облегчить запор. Очень обнадеживает то, что исследование подтвердило это, - сказал Лю. «Пробиотики также помогли многим другим моим пациентам, которые не участвовали в исследовании», - сказал Лю.

Новые подсказки от кишечных микробов и побочных продуктов

Участники также предоставили образцы фекалий до и во время исследования. Образцы были проанализированы для определения типа и количества микробов и различных побочных продуктов пищеварения.

Это позволило исследователям проверить, соответствуют ли биомаркеры в образцах фекалий более сильной тошноте, и оценить, как пробиотики повлияли на участников, которые начали исследование с разными исходными биомаркерами.

Одно открытие заключалось в том, что небольшое количество бактерий, несущих фермент под названием гидролаза желчных солей, который генерирует желчную кислоту для поглощения питательных веществ, было связано с большей рвотой, связанной с беременностью. Пробиотики увеличивают количество бактерий, продуцирующих гидролазу желчных солей, что может объяснить, почему добавки снижают уровень тошноты и рвоты.

Другое открытие заключалось в том, что высокие уровни кишечных микробов Akkermansia и A. muciniphila в начале исследования были связаны с усилением рвоты. Пробиотик значительно снизил количество этих конкретных микробов , а также уменьшить рвоту. Это говорит о том, что Akkermansia и A. muciniphila могут быть надежными биомаркерами, которые могут предсказать рвоту во время беременности.

Еще одно открытие заключалось в том, что уровень витамина Е увеличивался после приема пробиотиков. Более высокий уровень витамина Е был связан с низкими показателями рвоты.

«Это исследование дает ключевую информацию о влиянии кишечных микробов на функцию желудочно-кишечного тракта во время беременности. Наша кишечная микробиота объясняет, почему мы являемся тем, что мы едим, и почему метаболиты и продукты, произведенные бактериями, оказывают огромное влияние на наше здоровье», - сказал Ван. «Они влияют на желудочно-кишечный тракт, а также на здоровье кожи и неврологическую функцию».

Хотя результаты интригуют, исследователи предупреждают, что из-за небольшого размера выборки потребуются дальнейшие исследования, чтобы подтвердить эффекты пробиотиков.

«Наша предыдущая работа показала преимущества пробиотиков в предотвращении воспаления печени. Текущее исследование может быть одним из первых, демонстрирующих преимущества пробиотиков при беременности» , - сказал Ван. «Было бы интересно и важно дополнительно проверить, могут ли пробиотики уменьшить тошноту и рвоту, вызванные химиотерапией у онкологических больных».

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