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Декабрьское полнолуние-2021: как избавиться от невезения и безденежья в мощную дату – 19 декабря

7:15:1912/6/2021
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Последнее в уходящем году декабрьское полнолуние обладает мощным магическим потенциалом, который можно направить на избавление от невезения и безденежья.

Полнолуние обладает огромной магической силой, способной избавить от невезения и безденежья. Фото: Pixabay.com
Полнолуние обладает огромной магической силой, способной избавить от невезения и безденежья. Фото: Pixabay.com

19 декабря 2021 года в 07:35 по Московскому времени состоится 13 и последнее в уходящем году полнолуние. Оно произойдет на оси созвездия знака Близнецы и будет являться знаковым в решении многих наболевших вопросов. Седьмой дом знака Близнецы будет подталкивать людей начинать новые проекты, заключать различные договоры и соглашения и совершать с новыми партнерами сделки. Однако тринадцатое полнолуние не приемлет в свой период решения важных рабочих и семейных вопросов, поэтому, не смотря на знаки Вселенной, от этих дел 19 декабря лучше отказаться.

Само полнолуние обладает мощной магической энергетикой, которой с давних времен пользовались различные маги и колдуны, шаманы и ведуньи. При правильном использовании лунная энергия позволяла людям видеть ближайшее будущее, предрекать судьбы, а также избавлять свои жизни от тревожащих проблем. В список этих проблем входят безденежье и невезение, являющиеся частыми гостями в привычном укладе россиян.

Чтобы избавить себя от влияния безденежья, необходимо провести ритуал очищения. Как правило, безденежье не появляется просто так и может являться детищем чужого магического вмешательства в вашу жизнь, от которого нужно избавиться как можно скорее.

Для ритуала вам понадобятся 13 церковных свечей. В день полнолуния дождитесь времени, когда вы останетесь в своем доме в одиночестве. Зайдите в одну из пустых комнат и заприте двери, после чего зажгите все 13 свечей. Сядьте напротив горящих свечей и сосредоточьтесь на их пламени, вглядывайтесь в него и представляйте, как ваше финансовое благосостояние улучшается, а деньги сами приходят вам в руки. После формирования в мыслях этого образа, четко и ясно начните читать следующие строчки заговора:

Заговор на очищение от безденежья.
Заговор на очищение от безденежья.

После произнесения заговора затушите все свечи. Заверните их в белую салфетку и заройте в землю, не принадлежащую вашему участку. Ждите результат очищения от безденежья через 13 дней после проведения ритуала. Если эффект не будет виден, повторите ритуал в следующее полнолуние.

Невезение также мешает людям вести нормальную жизнь, зачастую являясь подсадным намеренно или случайно негативным качеством. Чтобы избавиться от него и чужого влияния на вашу судьбу, необходимо провести следующий ритуал.

Перед проведением ритуала постарайтесь освободить свои мысли от негативных установок. Забудьте всех своих врагов, завистников и сплетников, сосредоточьтесь на чем-то хорошем и светлом, на том, что вызывает у вас радость и другие теплые чувства. Ровно во время полнолуния возьмите глубокую чистую миску и наберите в нее воды, после поставив тару на окно. Вода должна зарядиться мощной энергией последнего полнолуния, поэтому на протяжении часа жидкость в посуде лучше не трогать.

Затем возьмите воду и идите с ней в ванную комнату. Важно зайти в помещение, не смотря в зеркало, и произнести следующие строки заговора:

Заговор на избавление от невезения.
Заговор на избавление от невезения.

После прочтения заговора умойтесь водой из тары, особое внимание уделив лицу, ушам, шее и рукам по локоть. Использованную воду слейте в раковину, а кожу оботрите белым чистым полотенцем, которое после процедуры тоже следует отправить в стирку. Ритуал на избавление от невезения должен начать работать постепенно и достичь максимума своего влияния на 13 день после проведения магической процедуры.

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