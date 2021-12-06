Марину Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ. Она дышит самостоятельно, ожоги из-за пожара заживают

Пострадавшая во время пожара певица Марина Хлебникова поправляется. Ее состояние улучшилось - врачи отключена от аппарата ИВЛ, и она уже дышит самостоятельно. Такую информацию опубликовали в аккаунте артистки в Instagram.
"По поводу состояния Марины Арнольдовны скажем основные тезисы: Марина дышит сама (не ИВЛ , не искусственная кома), ее состояние стабилизируется с каждым днем, и полученные травмы постепенно заживают", - написали представители пресс-службы певицы.
Путь к восстановлению здоровья Хлебниковой будет долгим, говорится в сообщении. Но ее представители пообещали публиковать актуальную информацию о состоянии, чтобы поклонники могли пользоваться достоверными сведениями, а не сплетнями и слухами.
Напомним, пожар в квартире 56-летней Марины Хлебниковой на Ратной улице в столице произошел вечером 18 ноября. Возгорание началось с ее кровати - артистка уснула с непотушенной сигаретой. Ее госпитализировали в НИИ им. Н. В. Склифосовского и подключали к ИВЛ. У певицы обгорело лицо, пострадала роговица глаз.