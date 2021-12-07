Отличия зимних магнитных бурь от осенних: в чем сходство и каковы особенности заботы о своем самочувствии метеозависимых людей

Уже с рождения тонкий и чувствительный человеческий организм привыкает воспринимать различные магнитные колебания и адаптируется к ним, не ухудшая общее состояние человека. Однако такой сценарий в большинстве случаев касается только абсолютно здоровых людей. Вспышки на Солнце, которые и вызывают магнитные бури, способны повышать артериальное давление, снижать работоспособность, внимание, вызывать головокружения, головные боли и даже обморочные состояния, повышать тревожность. Кроме того, магнитные бури славятся своим негативным воздействием на хронические заболевания, обостряя их.
Существует мнение, что магнитные бури в разные времена года отличаются друг от друга. Эта гипотеза не до конца верна, поскольку в большинстве случаев общее состояние организма зависит от условий окружающей среды, от условий природы и от заботы человека о самом себе. Например, с наступлением осени многие люди входят в состояние стресса, подавленности и апатии. Это связано с адаптацией процессов в организме к новому природному сезону, к быстрой смене дня и ночи и, что не мало важно, с встраиванием своей жизни в рабочий ритм. Магнитные бури же, являясь возмущениями на Солнце — отдельном от Земли объекте, никак не изменяются в своем влиянии и силе. Из-за этого негативное воздействие магнитных колебаний и геоударов на состояние человека усиливается из-за совокупности перечисленных внешних факторов. Для метеозависимых людей период осени и зимы является особенно тяжелым также из-за ослабления организма, его общего иммунитета, из-за чего влияние вспышек на Солнце резко возрастает.
Как позаботиться о себе и своем самочувствии метеозависимым людям?
1. Уменьшите физические нагрузки и количество работы в период магнитных бурь. Посвящайте больше времени отдыху и сну, который должен составлять не менее 8 часов в сутки.
2. Чтобы организм чувствовал себя лучше, вам необходимо взбодрить тело. Для этого утром можно выполнить несложную зарядку или принять контрастный душ, использовать щетку для массажа или скраб.
3. Больше бывайте на свежем воздухе, чтобы насытить организм кислородом, полезным для работы мозга и иных структур нашего тела.
4. Следите за питанием: уберите обилие мучных или жареных продуктов, разнообразьте свой рацион фруктами, овощами и ягодами, большим количеством жидкостей.
5. Если у вас есть хронические заболевания, то следует проконсультироваться с врачом, который даст вам указания и советы по уходу за собой.