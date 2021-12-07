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Участник группы Artik & Asti объявил, что нашел новую солистку

8:28:2812/7/2021
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Творческий дуэт существовал 10 лет, но солистка неожиданно решила покинуть его.

Artik нашел новую солистку. Фото: Instagram artik

Исполнитель Артем Умрихин заявил о том, что проект Artik & Asti продолжит свое существование. Даже не смотря на то, что Анна Дзюба ушла из дуэта, ей на замену нашлась новая певица. По информации StarHit, Артем находился в поисках новой девушки, но уже нашел человека, который будет петь старые и новые хиты. Более того, новогодние корпоративы группы пройдут именно с участием новой участницы. А сейчас музыканты работают над новым материалом в студии. Певец также пообещал своим слушателям, что они смогут услышать новые песни в конце января или в начале февраля. Личность новой солистки не раскрывается.

Напомним, о распаде творческого коллектива, который просуществовал 10 лет, стало известно из социальных сетей в начале ноября текущего года. Тогда сообщалось, что Анна Дзюба решила покинуть коллектив, а после Artik подтвердил данную информацию в Instagram, сообщив, что девушка решила начать сольную карьеру. За весь период существования объединение выпустило четыре полноценных и два мини-альбома. На счету коллектива множество музыкальных наград, среди которых "Золотой граммофон", премии телеканалов RU.TV и Муз-ТВ.

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