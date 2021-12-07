Стали известны подробности взрыва газа в квартире под Новосибирском

Появились первые подробности о пожаре под Новосибирском в городе Тогучин. Там в одной из квартир местного жилого дома взорвался газ. По предварительным данным, в квартире находились три газовых баллона емкостью 25 литров. Молодой человек хранил их на кухне квартиры. Произошла утечка одного из этих баллонов, из-за чего прогремел взрыв газо-воздушной смеси. В результате пожара, который произошел на первом этаже в квартире трехэтажного дома, сгорела квартира площадью 40 кв/м.
Также известно, что из-за хлопка выбило окна в 15-и соседних квартирах, а повреждения получили система водоснабжения и отопления дома. Обрушения жилого дома удалось избежать. Из дома удалось выйти 18-и жильцам самостоятельно, а вот 18-летнему молодому человеку, который и проживал в квартире с тремя газовыми баллонами, не удалось. Парень госпитализирован в реанимационное отделение с 70% ожогов тела. Его подключили к аппарату ИВЛ. Жители еще 8 квартир были расселены в общежитие Томского политехнического колледжа. Они вернутся в свои жилища, когда в них будет восстановлена система отопления.