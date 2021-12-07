18-летняя итальянская фигуристка Элли Маттиуццо и ее жених погибли в жутком ДТП

В окрестностях Сан-Марино 4 декабря произошла авария, в которой скончалась итальянская 18-летняя фигуристка Элли Маттиуццо и ее молодой человек Даниэле Воланти. По информации La Gazzetta dello Sport, пара находилась в машине Fiat 500, который выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Golf. Пассажир и водитель автомобиля итальянского производства скончались от полученных травм на месте происшествия. Водитель второй машины получил несколько ушибов, однако известно, что его жизни ничего не угрожает.
Известно, что пара было обручена, а сама девушка является уроженкой Милана, в Сан-Марино она переехала некоторое время назад. А в 2019 году она принимала участие в чемпионате мира по синхронному катанию. На турнире, который прошел в Швейцарии, Маттиуццо представляла Итальянскую сборную. Также известно, что спортсменка увлекалась автомобилями.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что сотрудникам ДПС разрешат выбивать стекла чужих автомобилей и вскрывать их двери. Даже в случае, если владельца машины не будет рядом. Об этом будет сказано в законе «О полиции», который будет изменен до конца года. Также известно, что полицейский должен будет будет представиться, предъявить удостоверение и сообщить о своих намерениях водителю транспортного средства. Если таких действий выполнено не будет – его проникновение считается незаконным.