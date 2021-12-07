Стало известно, сколько зараженных коронавирусом выявили в Бердске за сутки 7 декабря

Оперативный штаб Бердска по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил новые данные о зараженных за сутки, 7 декабря. Так, за это время в городе выявили 14 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 3263 случая коронавирусной инфекции.
Под наблюдением медиков находятся 1163 жителя. В образовательных организациях: заболевших ковидом – 46 воспитанников (СОШ - 40, ДС - 6) + 1 сотрудник. Контактных всего 1191, из них школы - 1081, сады - 110. Закрыты по ковиду: 6 групп в дошкольных учреждениях и 40 классов.
По ОРВИ закрыты 45 классов и 9 групп в детских садах.