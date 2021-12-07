В Новосибирске у двух 15-летних парней подростки забрали телефоны. Им угрожали ножом

В Новосибирске два подростка напали на двух 15-летней парней и забрали у них телефоны. Все произошло в районе метро «Березовая роща» 28 ноября. По предварительным данным, общая стоимость двух телефонов составила 53 тыс. рублей. Известно, что сейчас Следственный органы возбудили уголовное дело по данному факту. А по словам потерпевших, нападавшие использовали физическую силу и угрожали ножом. Забрав мобильные устройства, они скрылись с места преступления.
Сотрудники следственных органов просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что нападение совершили двое несовершеннолетних жителей Тогучинского района. Затем была проведена очная ставка, в ходе которой были даны признательные показания. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
– 28 ноября двое подростков обратились в отделение полиции с заявлением. Они сообщили, что на них было совершено нападение с хищением личного имущества. Сейчас продолжается расследование, сотрудники полиции ведут следственные действия и устанавливают точные обстоятельства случившегося. Украдены были два мобильных телефона, один из них стоил 50 тыс. рублей, второй 13 тыс. рублей, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.