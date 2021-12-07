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Вирусологи считают штамм «омикрон» живой вакциной от коронавируса

6:17:2112/7/2021
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Новая разновидность COVID-19 появилась в ЮАР в ноябре текущего года, по мнению Технической консультативной группы, она имеет 32 мутации, что делает «омикрон» самым распространяемым штаммом за всю историю существования вируса.

Вирусологи заявили, что новый штамм коронавируса может избавить человечество от локдаунов. Фото: Pixabay.com

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что новый штамм коронавируса, который получил название «омикрон» может выступить в качестве живой вакцины, потому что у него снижена патогенность. Также после перенесенного заболевания новым штаммом, пациент обретает иммунитет даже к болезнетворным разновидностям инфекции.

Также вирусолог заявил, что «омикрон» может избавить человечество от локдаунов. По словам эксперта, это зависит от того, насколько тяжело людям будет переносить заболевание новым штаммом. Также не малую роль играет количество больных на койках медучреждений, потому что карантин привязан к возможностям медицины. И если загруженность будет не такой высокой, карантинов может и не быть.

Новая разновидность COVID-19 появилась в ЮАР в ноябре текущего года, по мнению Технической консультативной группы, она имеет 32 мутации, что делает «омикрон» самым распространяемым штаммом за всю историю существования вируса. А ВОЗ заявляет, что пока летальных исходов от нового штамма коронавируса обнаружено не было. В России первые случаи заражения «омикроном» были выявлены 6 декабря.

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