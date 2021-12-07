Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
07.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Москве пассажир метро упал под поезд и погиб

6:30:1812/7/2021
0

Сейчас движение метро восстановлено. Устанавливаются точные причины произошедшего. Следователи проводят необходимые проверки.

В Москве погиб мужчина, который упал на железную дорогу в метро. Фото: Pixabay.com

В Москве пассажир метро упал на рельсы на станции "Первомайская". Также известно, что пострадавший скончался от полученных травм. Сообщается, что сейчас движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график, говорится в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Ранее движение из-за падения человека было перекрыто от станции "Щелковская" до станции "Партизанская". А в обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом.

Известно, что все случилось 7 декабря на синей ветке метро. Сейчас органами соответствующих органов проводится проверка и устанавливаются точные обстоятельства произошедшего. Им предстоит выяснить причины, по которым молодой человек оказался на рельсах. Изначально, ТАСС писал, что пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Позже стало известно о смерти мужчины.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
смертьжелезная дорогаметровагоны.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Смерти можно было избежать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Москве пассажир метро упал под поезд и погиб
6:30:18 12/7/2021
В Москве пассажир метро упал под поезд и погиб
БердскВ Бердске частные перевозчики могут стать банкротами. Когда транспортная реформа «захватит» город, ответили в мэрии
6:26:18 12/7/2021
В Бердске частные перевозчики могут стать банкротами. Когда транспортная реформа «захватит» город, ответили в мэрии
Вирусологи считают штамм «омикрон» живой вакциной от коронавируса
6:17:21 12/7/2021
Вирусологи считают штамм «омикрон» живой вакциной от коронавируса
СК выложил видео с шахты «Листвяжная» после взрыва
6:05:18 12/7/2021
СК выложил видео с шахты «Листвяжная» после взрыва
Что ждет Россию в 2022 году? Монах Авель предвидел события, которые изменят весь мир
6:00:49 12/7/2021
Что ждет Россию в 2022 году? Монах Авель предвидел события, которые изменят весь мир
В Новосибирске у двух 15-летних парней подростки забрали телефоны. Им угрожали ножом
5:49:24 12/7/2021
В Новосибирске у двух 15-летних парней подростки забрали телефоны. Им угрожали ножом
В Якутии фигура Снегурочки из снега довела до истерики местных жителей
5:45:58 12/7/2021
В Якутии фигура Снегурочки из снега довела до истерики местных жителей
Три главных молитвы в отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы 8 декабря
5:30:17 12/7/2021
Три главных молитвы в отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы 8 декабря
Многоэтажка в Тогучине, в которой произошел взрыв, не была газифицирована
5:27:08 12/7/2021
Многоэтажка в Тогучине, в которой произошел взрыв, не была газифицирована
БердскВ Бердске мэр Шестернин поручил создать горячую линию по злободневным вопросам
5:15:29 12/7/2021
В Бердске мэр Шестернин поручил создать горячую линию по злободневным вопросам