В Москве пассажир метро упал под поезд и погиб

В Москве пассажир метро упал на рельсы на станции "Первомайская". Также известно, что пострадавший скончался от полученных травм. Сообщается, что сейчас движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график, говорится в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Ранее движение из-за падения человека было перекрыто от станции "Щелковская" до станции "Партизанская". А в обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом.
Известно, что все случилось 7 декабря на синей ветке метро. Сейчас органами соответствующих органов проводится проверка и устанавливаются точные обстоятельства произошедшего. Им предстоит выяснить причины, по которым молодой человек оказался на рельсах. Изначально, ТАСС писал, что пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Позже стало известно о смерти мужчины.