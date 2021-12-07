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Показывают ли QR-код депутаты на входе в Госдуму, рассказал Володин: Коллективный иммунитет зашкаливает

11:16:4512/7/2021
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Спикер нижней палаты парламента заявил, что самыми дисциплинированными в части вакцинации стали члены фракции ЛДПР, единороссы на втором месте.

В Государственной думе не будут требовать QR-код. Фото: ГД РФ
Сюжет: QR-коды, запреты, вакцинация
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В Государственной думе депутатам более не требуется показывать на входе в здание QR-код. Оказывается, коллективный иммунитет депутатов на сегодняшний день — 94%, а работников аппарата - 99%. Об этом стало известно во вторник из заявления спикера Госдумы Вячеслава Володина.

- У нас один депутат болеет ковидом… Сегодня уровень коллективного иммунитета депутатов Государственной думы составляет 94%, - подчеркнул Володин.

Как пояснил глава ГД, самыми дисциплинированными по вакцинации и наличию антител стали депутаты от ЛДПР, на втором месте - представители «Единой России», далее «Справедливая Россия - За правду» и КПРФ, замыкает список вакцинированных партия «Новые люди».

При этом в аппарате среди сотрудников коллективный иммунитет достиг показателя 99%, по этой причине проверять QR-коды на входе в здание не требуется.

- Потому что у нас либо переболели и есть антитела, либо привились, - отметил Володин.

Вячеслав Володин отметил, что ежедневно здание Госдумы посещает не менее 3 тысяч человек.

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прививкаQR кодВакцинация.ГД РФВячеслав Володин
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