Показывают ли QR-код депутаты на входе в Госдуму, рассказал Володин: Коллективный иммунитет зашкаливает

В Государственной думе депутатам более не требуется показывать на входе в здание QR-код. Оказывается, коллективный иммунитет депутатов на сегодняшний день — 94%, а работников аппарата - 99%. Об этом стало известно во вторник из заявления спикера Госдумы Вячеслава Володина.
- У нас один депутат болеет ковидом… Сегодня уровень коллективного иммунитета депутатов Государственной думы составляет 94%, - подчеркнул Володин.
Как пояснил глава ГД, самыми дисциплинированными по вакцинации и наличию антител стали депутаты от ЛДПР, на втором месте - представители «Единой России», далее «Справедливая Россия - За правду» и КПРФ, замыкает список вакцинированных партия «Новые люди».
При этом в аппарате среди сотрудников коллективный иммунитет достиг показателя 99%, по этой причине проверять QR-коды на входе в здание не требуется.
- Потому что у нас либо переболели и есть антитела, либо привились, - отметил Володин.
Вячеслав Володин отметил, что ежедневно здание Госдумы посещает не менее 3 тысяч человек.