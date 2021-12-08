День Героев Отечества: поздравления в официальной форме для каждого истинного патриота на 9 декабря

Могуча Россия на все времена —
И в прежние годы, и ныне.
Героями наша Отчизна сильна,
Отечество славится ими.
Сегодня героев поздравить хотим:
Вас много, мы вами гордимся.
Мы помним, мы любим — на этом стоим,
На вас походить мы стремимся.
Для тех, кто стоит на защите страны,
Мы душу и сердце откроем.
Отважны, надежны и духом сильны.
Так вечная слава героям!
Сегодня чтит страна своих героев.
Всех тех, кто до последнего стоял,
И, не жалея жизни и здоровья,
Сбивал с врага отчаянный оскал.
Кто шёл под пули с буйной головою
И не пугался рвущихся гранат,
Кто за семью и Родину с любовью
И мужеством сметал заслон преград.
Мы головы сегодня преклоняем
За подвиги, что век не перечесть,
Преумножать и дальше обещаем
Страны родной величие и честь!
Не ради почестей и славы,
А для служения Отчизне,
Примеры истинных Героев
Важны сегодня в нашей жизни.
Лишь тот, кто жизнью рисковал
Не ради собственного блага,
Кто честь свою не продавал
В ком есть и доблесть и отвага,
Достоин званий он, наград —
Учить других патриотизму...
Лишь тот Герой, кто без бравад,
Шагнул под пули — ради жизни.
Стихи: Поздравок
Открытки: Курьер.Среда