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08.12
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Водитель легковушки врезался в лошадь и погиб под Новосибирском

9:02:4512/8/2021
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В автомобиле находились еще два пассажира. Они получили травмы. Лошадь также скончалась на месте происшествия.

Машина сбила лошадь. Водитель и животное погибли. Фото: ГИБДД НСО

В Новосибирской области в Краснозерском районе 47-летний мужчина погиб в аварии, врезавшись в лошадь. Известно, что все случилось на дороге К-10 «Краснозёрское-Половинное» 6 декабря. Водитель отечественного автомобиля ВАЗ-2112 совершил наезд на лошадь, в результате чего скончался от полученных травм на месте происшествия до приезда скорой помощи. В автомобиле также находились еще два человека: 40-летняя женщина и 11-летняя девочка. Они получили травмы различной степени тяжести.

Как пишет группа ВКонтакте «АСТ-54», на месте происшествия сейчас работаю следственные оперативники. Проводится ряд мероприятий, направленных на установку точных обстоятельств случившегося. Также известно, что лошадь, на которую наехал водитель, тоже погибла.

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машиналошадьавария
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