Водитель легковушки врезался в лошадь и погиб под Новосибирском

В Новосибирской области в Краснозерском районе 47-летний мужчина погиб в аварии, врезавшись в лошадь. Известно, что все случилось на дороге К-10 «Краснозёрское-Половинное» 6 декабря. Водитель отечественного автомобиля ВАЗ-2112 совершил наезд на лошадь, в результате чего скончался от полученных травм на месте происшествия до приезда скорой помощи. В автомобиле также находились еще два человека: 40-летняя женщина и 11-летняя девочка. Они получили травмы различной степени тяжести.
Как пишет группа ВКонтакте «АСТ-54», на месте происшествия сейчас работаю следственные оперативники. Проводится ряд мероприятий, направленных на установку точных обстоятельств случившегося. Также известно, что лошадь, на которую наехал водитель, тоже погибла.