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На российской ракете полетели в космос два космических туриста из Японии. Они проведут на орбите 20 дней

11:56:4712/8/2021
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В 10:38 утра благополучно стартовала ракета Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-20» на Международную космическую станцию. В составе экипажа два японских бизнесмена.

С Байконура стартовал российский космический корабль с японскими космонавтами. Фото: roscosmos.ru

Старт ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-20» с космодрома Байконур к Международной космической станции произошел в среду, 8 декабря в 10:38. В составе экипажа корабля два гражданина Японии - бизнесмен Юсаку Маэдзава, и его помощник Ёдзо Хирано. Командир корабля - космонавт из России Александр Мисуркин. Стыковка с МКС запланирована на 16:41 по московскому времени. Трансляция старта ракеты велась РБК.

Перед полетом японские космонавты проходили подготовку в течение трех месяцев в Звездном городке. Полет будет продолжаться в течение двенадцати дней, о нем стало известно еще в мае, когда компания Space Adventures анонсировала полет японского бизнесмена.

Маэдзава с 1998 года работает в крупнейшем в Японии интернет-магазине, он создал его для продажи одежды и назвал Zozotown. В 2019 году бизнесмен решил продать часть своей доли в Yahoo Japan, и выручил за нее 2,3 миллиарда долларов. По данным Forbes Маэдзава находится в тридцатке богатейших жителей Японии.

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