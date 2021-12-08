На российской ракете полетели в космос два космических туриста из Японии. Они проведут на орбите 20 дней

Старт ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-20» с космодрома Байконур к Международной космической станции произошел в среду, 8 декабря в 10:38. В составе экипажа корабля два гражданина Японии - бизнесмен Юсаку Маэдзава, и его помощник Ёдзо Хирано. Командир корабля - космонавт из России Александр Мисуркин. Стыковка с МКС запланирована на 16:41 по московскому времени. Трансляция старта ракеты велась РБК.
Перед полетом японские космонавты проходили подготовку в течение трех месяцев в Звездном городке. Полет будет продолжаться в течение двенадцати дней, о нем стало известно еще в мае, когда компания Space Adventures анонсировала полет японского бизнесмена.
Маэдзава с 1998 года работает в крупнейшем в Японии интернет-магазине, он создал его для продажи одежды и назвал Zozotown. В 2019 году бизнесмен решил продать часть своей доли в Yahoo Japan, и выручил за нее 2,3 миллиарда долларов. По данным Forbes Маэдзава находится в тридцатке богатейших жителей Японии.