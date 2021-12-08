Штраф за отсутствие маски выпишут по записи с видеокамер: Верховный суд разрешил

Верховный суд отклонил его жалобу продавца продуктового магазина, которого оштрафовали за отсутствие маски, обнаружив нарушение по записи с камер видеонаблюдения. Истец с требованием экспертизы прошел все судебные инстанции. Но не помог и Верховный суд. Продавца оштрафовали на 100 тыс. рублей.
Как говорится в постановлении суда, изображение продавца на рабочем месте в торговом зале без "средств индивидуальной защиты органов дыхания обоснованно признано судебными инстанциями достоверным и допустимым доказательством по делу".
Таким образом, нарушителя масочного режима можно привлекать к ответственности без экспертиз и расследования - достаточно записи с камер видеонаблюдения, если съемка позволяют четко зафиксировать нарушение и идентифицировать человека.