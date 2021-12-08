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Штраф за отсутствие маски выпишут по записи с видеокамер: Верховный суд разрешил

11:45:4212/8/2021
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Теперь нарушителя масочного режима можно привлекать к ответственности без экспертиз и расследования - достаточно записи с камер видеонаблюдения.

Масочный режим продлен
В аптеки и магазины вход без маски запрещен. Фото: Правительство Новосибирской области

Верховный суд отклонил его жалобу продавца продуктового магазина, которого оштрафовали за отсутствие маски, обнаружив нарушение по записи с камер видеонаблюдения. Истец с требованием экспертизы прошел все судебные инстанции. Но не помог и Верховный суд. Продавца оштрафовали на 100 тыс. рублей.

Как говорится в постановлении суда, изображение продавца  на рабочем месте в торговом зале без "средств индивидуальной защиты органов дыхания обоснованно признано судебными инстанциями достоверным и допустимым доказательством по делу".

Таким образом, нарушителя масочного режима можно привлекать к ответственности без экспертиз и расследования - достаточно записи с камер видеонаблюдения, если съемка позволяют четко зафиксировать нарушение и идентифицировать человека.

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