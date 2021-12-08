Кто из россиян не получит зарплату за декабрь до 31 декабря 2021 года

Россиянам, получающим зарплату до 10-го числа месяца, зарплату за декабрь перечислят раньше срока. Работодатель обязан по Трудовому кодексу РФ выплатить сотрудникам заработанные за декабрь деньги до новогодних праздников - перед 30 декабря 2021 года. Будут они работать в каникулярные дни или нет, значения в данном случае не имеет.
Когда срок выплат приходился на даты после 10-го числа месяца, то зарплата придет уже после праздников. а именно - с 10 января 2022 года.
По словам главы общественного движения «Труд» Сергея Пескова, как правило, большинство работодателей выдают зарплату за декабрь раньше - до праздников - и без указания свыше. Ведь в новогодние каникулы многие банков не работают.
«Все стараются до январских праздников выплатить зарплату за декабрь в декабре — это единственный месяц в году, когда в том же отчетном периоде сотрудник получает свою зарплату. Многое зависит от политики компании: важно, на какую дату внутренним локальным документом установлена выплата заработной платы», — цитирует Пескова "360".