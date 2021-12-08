Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
08.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Кто из россиян не получит зарплату за декабрь до 31 декабря 2021 года

12:12:0912/8/2021
0

Выплата заработанных денег зависит от работодателя, захочет ли он порадовать своих сотрудников перед новогодними праздниками или будет действовать букве закона.

В январе, который по статистике является наиболее трудным месяцем для планирования - зарплата за декабрь была выплачена раньше "пятого числа каждого месяца" и потрачена также раньше чем обычно - возникает "яма" в бюджете
Россиянам перечислят декабрьскую зарплату раньше срока. Но деньги до Нового года получат не все. Фото: pexels

Россиянам, получающим зарплату до 10-го числа месяца, зарплату за декабрь перечислят раньше срока. Работодатель обязан по Трудовому кодексу РФ выплатить сотрудникам заработанные за декабрь деньги до новогодних праздников - перед 30 декабря 2021 года. Будут они работать в каникулярные дни или нет, значения в данном случае не имеет.

Когда срок выплат приходился на даты после 10-го числа месяца, то зарплата придет уже после праздников. а именно - с 10 января 2022 года.

По словам главы общественного движения «Труд» Сергея Пескова, как правило, большинство работодателей выдают зарплату за декабрь раньше - до праздников - и без указания свыше. Ведь в новогодние каникулы многие банков не работают.

«Все стараются до январских праздников выплатить зарплату за декабрь в декабре — это единственный месяц в году, когда в том же отчетном периоде сотрудник получает свою зарплату. Многое зависит от политики компании: важно, на какую дату внутренним локальным документом установлена выплата заработной платы», — цитирует Пескова "360".

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

На российской ракете полетели в космос два космических туриста из Японии. Они проведут на орбите 20 дней
11:56:47 12/8/2021
На российской ракете полетели в космос два космических туриста из Японии. Они проведут на орбите 20 дней
Штраф за отсутствие маски выпишут по записи с видеокамер: Верховный суд разрешил
11:45:42 12/8/2021
Штраф за отсутствие маски выпишут по записи с видеокамер: Верховный суд разрешил
Тело пострадавшего при взрыве газа в Тогучине обгорело на 85%. На вертолете его доставили в ожоговый центр Новосибирска
11:23:03 12/8/2021
Тело пострадавшего при взрыве газа в Тогучине обгорело на 85%. На вертолете его доставили в ожоговый центр Новосибирска
День Героев Отечества: поздравления в официальной форме для каждого истинного патриота на 9 декабря
11:15:26 12/8/2021
День Героев Отечества: поздравления в официальной форме для каждого истинного патриота на 9 декабря
БердскВ Бердске на трассе Р-256 у вокзала столкнулись два внедорожника. Образовалась пробка в напралении Новосибирска
11:10:03 12/8/2021
В Бердске на трассе Р-256 у вокзала столкнулись два внедорожника. Образовалась пробка в напралении Новосибирска
Погода 31 декабря в Москве: выпадет ли снег в 2021 году?
11:00:06 12/8/2021
Погода 31 декабря в Москве: выпадет ли снег в 2021 году?
БердскВ Бердске за сутки заразились коронавирусом еще 15 человек
10:59:21 12/8/2021
В Бердске за сутки заразились коронавирусом еще 15 человек
Олаф Шольц избран новым канцлером Германии после 17-летнего правления Ангелы Меркель
10:43:47 12/8/2021
Олаф Шольц избран новым канцлером Германии после 17-летнего правления Ангелы Меркель
Роскомнадзор заблокировал анонимный браузер Tor по решению суда
10:40:18 12/8/2021
Роскомнадзор заблокировал анонимный браузер Tor по решению суда
СК опубликовал видео допроса Сергея Глазова, который устроил стрельбу в московском МФЦ
10:34:19 12/8/2021
СК опубликовал видео допроса Сергея Глазова, который устроил стрельбу в московском МФЦ