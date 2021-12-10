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Что категорически запрещено делать 10 декабря в «Знамение» Пресвятой Богородицы: советы постящимся

1:45:3912/10/2021,София Мальцева
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В этот день рекомендуется искать знаки у природы, которые могут, как накликать холодную погоду, так и отвадить её.

Наступает сильное похолодание, если коровы в этот день больше обычного фыркают и сопят. Фото: Pixabay.com

Икона «Знамение» известна не только в России, но и далеко за пределами нашей страны. Ежегодно православные отмечают праздник Божией Матери 27 октября по старому стилю и 10 декабря по новому. Богородица изображена на нем с поднятыми руками, с ладонями наружу, что символизирует чистый образ молящегося.

С давних времён люди искали поддержку у Богородицы. Поскольку в самые тёмные времена только вера спасала людские души. О чудотворных силах известно со времён войн в древней Руси. Иконам Богородицы молятся, прося о здравии, защите от катаклизмов, мире в доме, и конечно каждая женщина желающая стать матерью. Ничего сверхъестественного делать в этот день не нужно, лишь помолиться от чистого сердца и зажечь свечу в храме.

Что категорически запрещено делать в этот день?

В этот период идёт Рождественский пост у православных. Нужно отказаться от молочных продуктов, яиц и мясных блюд. По традиции, запрещается любая физическая работа, будь то стирка, шитье или уборка. Не будем забывать и о том, что рыбалка также была под запретом, люди верили, что в рыбе пряталась нечистая сила. Церковных запретов, как таковых в этот день нет. Священнослужители говорят, что следует помолиться сегодня и можно работать.

В этот день рекомендуется искать знаки у природы, которые могут, как накликать холодную погоду, так и отвадить её. Например, наступает сильное похолодание, если коровы в этот день больше обычного фыркают и сопят.

Если 10 декабря багряная заря, стоило ожидать ветреную погоду.

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традициипраздникиприметы день иконы Богоматери "Знамение"
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