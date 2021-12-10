«Самый счастливый» дом по знаку зодиака: только один создает по-настоящему «стильный» дом

Дом - лучшее место для обмена впечатлениями и создания воспоминаний с близкими. Но как украсить свой дом по знаку зодиака?
Астролог Элоиза из Wellness Foundry в сотрудничестве с The French Bedroom Company поделилась советами о том, как украсить дом, а также о лучших цветах и стилях, основанных на знаках зодиака, пишет express.co.uk.
Козерог - 22 декабря - 19 января.
Козероги не движимы трендами, им нравится традиционный и удобный домашний декор, который выдерживает испытание временем, поэтому их привлекают большие шкафы, кожаные диваны и шкафы, полные хрусталя или лучшего фарфора. Они любят природу и знают, что им нравится, что является практичностью, экономичностью и надежностью.
Козерог также будет благодарен за время и усилия, потраченные на создание своей мебели, и сосредоточится на этом, а не на затратах. Элоиза сказала: «Козерог, скорее всего, потратится на одну или две функции, чтобы добавить их к остальной части своего домашнего декора, вместо того, чтобы выкладываться на все».
Водолей - 20 января - 18 февраля.
Поскольку Водолей хочет, чтобы их дом был полон гармонии и спокойствия, ожидайте, что будет много деталей, расписанных вручную, и приспособлений, сделанных своими руками. Им нравятся произведения искусства, а поскольку они являются воздушным знаком, комнаты будут хорошо вентилироваться, залиты естественным светом и будут предлагать много места. Они могут быть нетрадиционными, но Водолеи гарантируют, что новейшие гаджеты впишутся в любой дизайн.
Рыбы - 19 февраля - 20 марта.
Простота - это ключ к Рыбам, а также от того, чтобы сделать их дом максимально расслабляющим. Их привлекают ароматы, растения, соляные лампы и предметы интерьера, которые имеют духовные связи. Элоиза добавила: «У них будут пушистые подушки, мягкие покрывала и декоративное освещение, чтобы помочь им войти в свой мир фантазий». Когда дело доходит до цветов, Рыбы ненавидят смелые узоры, предпочитая приглушенные и землистые тона, такие как персик и нежный розовый.
Овен - 21 марта - 19 апреля.
Овен будет избегать постоянных приспособлений в доме, поскольку это позволяет им переходить от тренда к тренду и первыми приобретать последний стиль. Элоиза объяснила: «Это связано с тем, что они предприняли вдохновенные действия, поэтому, если настроение хорошее, они любят делать косметический ремонт по своей прихоти».
Арианам нравятся открытые пространства с текстурой и яркими цветами, которые стимулируют их, сохраняя при этом их энергичный характер. Он будет завершен мотивационными цитатами или признанием их успеха со вкусом.
Телец - 20 апреля - 20 мая. Это все о романтике в доме Тельца, а также о том, чтобы удивить каждого, кто его посещает. Они выберут кремовые, нежно-розовые, медные и золотые цвета, а также элегантную фурнитуру, создающую идеальное настроение, которого они так жаждут.
Тельцы хотят, чтобы комфорт был в основе всех их интерьеров, поэтому повсюду будут шелк, бархат и уютный кашемир, чтобы обеспечить самые мягкие штрихи. В их доме будет много изысканной французской роскоши, состоящей из роскошной мебели, зеркал и люстр. Элоиза объяснила, что Тельцу нравится доставлять удовольствие своим чувствам, поэтому ждите ароматных свечей и свежих цветов.
Близнецы - 21 мая - 20 июня.
Близнецы непредвзяты и любят испытывать как можно больше, что приводит к тому, что у них нет особого стиля, когда дело доходит до их интерьера. Они соберут все, что им нравится, в одном месте и наполнят свой дом яркими гобеленами, безделушками и принтами.
Поскольку Близнецами правит Меркурий, планета технологий, у них должны быть новейшие гаджеты. Это может привести к тому, что они будут загромождать комнаты большим количеством вещей, но им следует держать пространство свободным, чтобы позволить своей нерешительной натуре перейти в следующий стиль, который они хотят.
Рак - 21 июня - 22 июля.
Раки хотят, чтобы их дом был безопасным местом, и Элоиза объяснила, что в их гостиной будет красивый уютный декор, удобный диван и множество подушек. Они ценят каждую мелочь, и это также показывает, насколько хорошо они поддерживают свой дом.
При проектировании своего дома Рак выберет нейтральные цвета в сочетании с небольшими кусочками серебра, светло-розового и синего. Фотографии их близких будут повсюду, так как их чуткий и заботливый семейный стиль просвечивает. У них будет много уникальных предметов антиквариата местного производства, чтобы продемонстрировать свою признательность за упорный труд, который они вложили в это дело.
Лев - 23 июля - 22 августа.
Создавая свой дом так, чтобы он был таким же шумным, как он сам, Лев будет хвастаться своим интерьером, так что ожидайте смелых деталей. Львам чрезвычайно трудно сопротивляться тому, чего они хотят, поэтому они будут покупать много негабаритных подушек и большие диваны или кровати ярких цветов, сделанные из роскошных тканей. Даже люстра или огромное зеркало были бы уместны в доме Льва. Лев также не стесняется обладать дорогим вкусом и любит, чтобы его запоминали своим богатством и гостеприимством, он хочет, чтобы гости ревновали, когда выходят из дома.
Дева - 23 августа - 22 сентября.
У Девы все должно быть организовано и просто, чтобы цвета в их домах были землистыми, создавая ощущение спокойствия. В их доме будет приятно смотреться, но сидеть в нем будет неудобно. Полы будут полностью деревянными, чтобы не оставлять пятен и чтобы их можно было быстрее мыть. Девы хотят минималистичных черт, которые сочетаются с единой тематикой художественных работ по всему дому, но ожидают, что в центре внимания будет красиво оформленная лампа или журнальный столик.
Весы - 23 сентября - 22 октября. Весы хотят баланса элегантности и спокойствия в своем доме, но любят дорогие вещи. Они сочетают в себе нетрадиционные элементы, такие как люстры на обставленных вручную столиках или живые цветы в старинных вазах. Элоиза сказала: «Весы понимают магию удачно поставленной вазы или ковра и обладают сверхъестественной способностью сделать стильный шедевр из чего угодно».
Их дом будет мирным, с элегантными зеркалами, подушками, романтическими картинами и принтами, в то время как цвета, скорее всего, будут розовыми, сиреневыми и светло-серыми.
Скорпион - 23 октября - 21 ноября.
Дом Скорпионов будет отражать их честность и самосознание, не будучи вовлеченными в какие-либо модные тенденции. Их тянет к готической и промышленной архитектуре середины века, поэтому ожидайте, что в доме будет много всего этого. Эта тема будет поддержана темными цветами, такими как изумрудно-зеленый и сливово-фиолетовый, а также текстурами меха, шелка и дерева.
Стрелец - 22 ноября - 21 декабря.
Будучи предприимчивым, Стрелец будет демонстрировать все, что им нравится, и, поскольку они являются заядлыми путешественниками, это будет включать в себя части большинства мест, которые они посетили. На их стенах будут размещены карты зарубежных стран, а также сувениры и открытки.
Несмотря на то, что у него трудно определить стиль, Стрельца будут привлекать натуральные материалы и приглушенные цвета. Элоиза объяснила, что «Стрелец бесконечно любопытен и вечно бродит, поэтому, вероятно, будет регулярно путать вещи».
Соучредитель и креативный директор The French Bedroom Company, Джорджия Меткалф, объяснила: «Удивительно, как наш знак зодиака может сыграть такую ключевую роль в выборе нашего стиля. Небольшие, но существенные различия между ними позволяют нам выражать себя честно и искренне. При выборе правильного интерьера в доме необходимо тщательно обдумать, мы всегда рекомендуем вкладывать средства в вещи, которые заставят вас улыбнуться, и, возможно, прислушиваясь к своим чертам знака Зодиака, наши дома станут более счастливыми ».