Постковидный синдром: женщины сильно отличаются от мужчин

В ходе исследования первых 108 пациентов, осмотренных Клиникой Мэйо после COVID-19, исследователи обнаружили, что у женщин преимущественно проявлялись симптомы усталости, за которыми следовали мышечные боли и низкое кровяное давление, в то время как мужчины в основном испытывали одышку. Команда говорит, что эти характеристики помогут поставщикам медицинских услуг диагностировать и лечить людей с подозрением на пост-COVID-синдром. Результаты, основанные на данных, собранных с января по апрель, опубликованы в Mayo Clinic Proceedings, сообщает medicalxpress.com.
Чтобы лучше понять характеристики пост-COVID-19 - так называемого синдрома дальнобойщиков - исследователи Мэйо проанализировали случаи первых 108 пациентов в своей новой клинике, из которых 75 процентов составляли женщины.
Они обнаружили шесть основных симптомов:
- Усталость.
- Мышечная боль или боль.
- Низкое кровяное давление.
- Грудная боль.
- Сбивчивое дыхание.
- Головная боль.
Из 81 обследованной женщины у 72 процентов преобладающим симптомом была усталость. Из 27 мужчин, участвовавших в исследовании, у 58 процентов была одышка.
Большинство пациентов в исследовании также показали резкое повышение уровня интерлейкина или ИЛ-6, цитокина, который иммунная система высвобождает для борьбы с болезнью. Но IL-6 также вызывает воспаление. Эти пациенты 57 процентов когорты имели высокий уровень ИЛ-6 в течение трех месяцев после заражения COVID-19. IL-6 давно ассоциируется с усталостью и проблемами со сном. Такой же уровень IL-6 не присутствовал у мужчин, участвовавших в исследовании.
Последствия этих симптомов означают нарушение регуляции иммунитета на несколько недель или месяцев и медленное выздоровление. Три основных симптома женщины - утомляемость, мышечные боли и низкое кровяное давление - составляют так называемый синдром центральной сенсибилизации и составляют основу того, что сейчас называют пост-COVID-синдромом.