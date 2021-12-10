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«Ужасно обидно и больно»: В Бердске заподозрили строительство часовни Успения Пресвятой Богородицы рядом с воинскими захоронениями. Железный забор подпирает могилы героев

10:18:5212/10/2021,Алина Бурова
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Работы по возведению одноэтажного храма ведутся на кладбище. Срок действия разрешения на строительство - до 10 февраля 2022 года.

Строительные работы по возведению часовни на кладбище Бердска осенью 2021 года. Фото: "Курьер.Среда"

Строительство часовни на городском кладбище изрядно забеспокоило пожилого жителя Бердска Анатолия Макарова.

Как рассказал «Курьер.Среда» Анатолий, неподалеку от места, где осуществляется стройка, находится могила его сына-военного. Участок должен был стать продолжением для воинских захоронений, однако теперь, из-за возведения одноэтажного храма, неизвестно, где похоронят остальных защитников Родины.

- Происходящее повергло меня в шок. Железная ограда под самые могилы наших героически погибших бердчан. Это же кощунство. Кто до этого додумался? Рядом через дорогу с обратной стороны сторожки есть такая же по размерам площадка, но и строили бы там. Ужасно обидно и больно! Считаю, что нужно эту тему поднять. К мэру Шестернину надо идти,- произнес Анатолий Павлович.

Напомним, что разрешение на строительство храма в районе городского кладбища местной православной организации «Приход Преображенского кафедрального собора» выдано управлением градостроительства администрации Бердска. Подрядчика выполнения работ определил непосредственно собственник или арендатор земельного участка предполагаемой будущей часовни. Срок действия разрешения на строительство храма - до 10 февраля 2022 года.

Начальник градостроительства Дмитрий Есиков в беседе с «Курьер.Среда» 9 декабря, затруднился ответить о местах захоронения военных в Бердске и направил редакцию в управление ЖКХ. Связаться с начальником данного управления редакции пока не удалось.

«Курьер.Среда» будет продолжать разбираться в данной теме и выяснять, ведется ли на самом деле строительство часовни вплотную к могилам героев и где теперь будут производиться воинские захоронения.

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