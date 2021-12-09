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Все даты мусульманских постов в 2022 году: главные правила

4:00:0712/9/2021
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Великими праздниками и временем соблюдения поста в исламе считаются Рамадан, а также день, предшествующий празднеству Курбан-байраму.

Посты в христианстве и исламе имеют крайне сильные отличия. Фото: Pxfuel.com
Посты в христианстве и исламе имеют крайне сильные отличия. Фото: Pxfuel.com

Мусульмане имеют несколько важных постов, среди которых особое место в исламе занимают великие Рамадан и Курбан-байрам. Эти периоды каждый год отмечаются в разные даты. Это связано с тем, что летоисчисление у мусульман идет согласно Хиджре — календаря, связанного с лунным.

Правила поста в исламе:

Стоит сразу отметить, что посты в христианстве и исламе очень сильно отличаются. Мусульмане постятся исключительно от рассвета до захода Солнца. В период запретов люди не могут ни кушать, ни пить, ни курить, ни вступать в интимные отношения.

Участвуют в посте все мусульмане совершеннолетнего возраста, которым позволяет здоровье: как физическое, так и душевное. Кроме этого, освобождаются старики, беременные и кормящие женщины. К совершеннолетним людям в исламе принято считать тех, у кого наступил возраст половой зрелости, что, само собой, может наступить до 18 лет.

Итого во время поста мусульмане кушают два раза в день: утром и вечером. Такие приемы пищи называются сухуром и ифтаром.

Посты в исламе на 2022 год:

К главнейшим постам относятся Рамадан и Курбан-байрам. Первый начинается 2 апреля и длится до 1 мая. В это время необходимо соблюдать пост. В сам Курбан-байрам, который продлится с 9 по 11 июля, поста нет. Однако перед ним, в День стояния на горе Арафа, существует однодневный пост, сопровождающийся паломничеством.

Также пост соблюдается в День Ашура, который длится три дня: 8, 9 и 10 августа. Существуют и другие посты, которые относятся к желательным, но не обязательным.

Стоит отметить, что мусульмане могут соблюдать пост и в любой другой день, если пропустят дни поста Рамадана. Заниматься этим нужно также в светлое время суток.

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ислампраздники2022 год
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