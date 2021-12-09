Все даты мусульманских постов в 2022 году: главные правила

Мусульмане имеют несколько важных постов, среди которых особое место в исламе занимают великие Рамадан и Курбан-байрам. Эти периоды каждый год отмечаются в разные даты. Это связано с тем, что летоисчисление у мусульман идет согласно Хиджре — календаря, связанного с лунным.
Правила поста в исламе:
Стоит сразу отметить, что посты в христианстве и исламе очень сильно отличаются. Мусульмане постятся исключительно от рассвета до захода Солнца. В период запретов люди не могут ни кушать, ни пить, ни курить, ни вступать в интимные отношения.
Участвуют в посте все мусульмане совершеннолетнего возраста, которым позволяет здоровье: как физическое, так и душевное. Кроме этого, освобождаются старики, беременные и кормящие женщины. К совершеннолетним людям в исламе принято считать тех, у кого наступил возраст половой зрелости, что, само собой, может наступить до 18 лет.
Итого во время поста мусульмане кушают два раза в день: утром и вечером. Такие приемы пищи называются сухуром и ифтаром.
Посты в исламе на 2022 год:
К главнейшим постам относятся Рамадан и Курбан-байрам. Первый начинается 2 апреля и длится до 1 мая. В это время необходимо соблюдать пост. В сам Курбан-байрам, который продлится с 9 по 11 июля, поста нет. Однако перед ним, в День стояния на горе Арафа, существует однодневный пост, сопровождающийся паломничеством.
Также пост соблюдается в День Ашура, который длится три дня: 8, 9 и 10 августа. Существуют и другие посты, которые относятся к желательным, но не обязательным.
Стоит отметить, что мусульмане могут соблюдать пост и в любой другой день, если пропустят дни поста Рамадана. Заниматься этим нужно также в светлое время суток.