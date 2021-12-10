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Вертолет Robinson, разбившийся в Хакасии, был совершенно новым

10:40:3312/10/2021
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У погибшего пилота остались жена и двое детей. На борту больше никого не было - полет был тренировочным.

Вертолет разбился в Хакасии. Фото: Wikimedia Commons

В Хакасии был обнаружен поврежденный вертолет Robinson R 66, пилот погиб в авиакатастрофе.

10 декабря вертолет вылетел с территории Новокузнецка и направился в Республику Алтай. Через 30 минут судно перестало выходить на связь, еще через некоторое время сработал аварийный маячок.

В пресс-службе Восточного МСУТ СК России сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при эксплуатации воздушного транспорта, приведшее к смерти человека.

Трагедия произошло недалеко от озера Каракуль. Сообщается, что вертолет был новым, куплен только в прошлом году и налетал лишь 312 часов. На борту вертолета находился 46-летний пилот Андрей Дьяченко, который погиб на месте. У погибшего остались жена и двое детей.

На счету компании "Кустард" это не первый инцидент - в 2015 году такой же Robinson R 66 совершил жесткую посадку также недалеко от озера. Тогда на борту находились четыре человека и все остались живы. Причиной крушения называли охоту новокузнецкого олигарха Александра Говора во время которой он производил выстрелы прямо с борта вертолета, сообщает Mash.

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