Пилот Андрей Дьяченко погиб во время тренировочного полета на вертолете Robinson R-66 в Хакасии

При крушении вертолета в Хакасии погиб пилот Андрей Дьяченко. Он выполнял тренировочный полет и находился один в судне. В СК возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при осуществлении полетов, повлекшее смерть человека.
Вертолет Robinson R-66 вылетел из Новокузнецка утром 10 декабря и направился в сторону Республики Алтай. Через 30 минут после взлета он перестал выходить на связь, а после включился аварийный радиомаяк. На место трагедии вылетел поисковый вертолет, он обнаружил разбившееся судно недалеко у озера Каракуль.
В издании Mash Siberia сообщили, что пилот Дьяченко работал в компании "Кустард" на протяжении пяти лет, у него на счету более четырех тысяч часов полетов. Сообщается, что у 46-летнего Андрея Дьяченко остались жена и двое детей.
Вертолет Robinson R-66 был практически новым - его купили только в прошлом году и на нем было осуществлено полетов чуть более трехсот часов. В компании заявили, что проблем с данным вертолетом не было - он находился в отличном состоянии.