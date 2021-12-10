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Пилот Андрей Дьяченко погиб во время тренировочного полета на вертолете Robinson R-66 в Хакасии

11:05:4212/10/2021
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Пилот работал в компании уже пять лет, у него было не менее четырех тысяч часов полетов. У погибшего остались жена и двое детей.

Пилот Андрей Дьяченко погиб в вертолете. Фото: Mash

При крушении вертолета в Хакасии погиб пилот Андрей Дьяченко. Он выполнял тренировочный полет и находился один в судне. В СК возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при осуществлении полетов, повлекшее смерть человека.

Вертолет Robinson R-66 вылетел из Новокузнецка утром 10 декабря и направился в сторону Республики Алтай. Через 30 минут после взлета он перестал выходить на связь, а после включился аварийный радиомаяк. На место трагедии вылетел поисковый вертолет, он обнаружил разбившееся судно недалеко у озера Каракуль.

В издании Mash Siberia сообщили, что пилот Дьяченко работал в компании "Кустард" на протяжении пяти лет, у него на счету более четырех тысяч часов полетов. Сообщается, что у 46-летнего Андрея Дьяченко остались жена и двое детей.

Вертолет Robinson R-66 был практически новым - его купили только в прошлом году и на нем было осуществлено полетов чуть более трехсот часов. В компании заявили, что проблем с данным вертолетом не было - он находился в отличном состоянии.

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вертолетпилотразбился
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