Режиссер Сокуров опасается ареста после спора с Путиным об отделении российских регионов

Кинорежиссер Александр Сокуров не исключает своего ареста после спора с президентом РФ Владимиром Путиным о территориальном устройстве России. Разговор состоялся 9 декабря на заседании Совета по правам человека, которое прошло в режиме видеоконфереции.
«Если будет принято решение арестовать меня или что-то сделать, я же не смогу избежать этого. Я не знаю, какие могут быть последствия», — цитирует режиссера издание «Подъем».
Вместе с тем, Сокуров не расценивает свои слова призывами к нарушению территориальной целостности страны.
Режиссер уже пожалел, что начал спорить с главой государства, сообщил, что огорчен этим, поскольку полемика вызвала только раздражение.
Напомним, что Александр Сокуров перечислил проблемы, которые связанны с устройством России и предложил обратить внимание на те регионы, в частности Северного Кавказа, которые не хотят быть в составе страны.
Путин очень резко отреагировал на слова кинематографиста, назвав его речь манифестом и попросил проверять данные, а поверхностно говорить на эту тему на всю страну непозволительно даже ему.
«Уверяю вас, это опасные игрушки. Разве русский народ заинтересован в разложении и распаде Российской Федерации? Разве это будет тогда Россия? Вы хотите превратить нас в Московию?» — спросил он. Сокуров предложил лишь подумать об этих проблемах. Президент не против этого, но прежде чем высказываться, предложил хорошо подумать.
Отреагировали на спор Путина и Сокурова и в Чечне, предложив режиссеру приехать в Грозный. Представитель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев считает, что режиссер заговорил о национализме на Северном Кавказе, так как никогда не был в Чечне.
«Любой, кто приезжает в нашу республику, видит, что там спокойная, качественная жизнь. В Чечне на все 100 процентов действуют российские законы. Судя то тому, что Сокуров говорит, он не был в Чечне. Нужно его привезти, показать», — заявил он для «Газеты.Ru».
Высказывание Александра Сокурова, что Кавказ «становится мононациональным, а вся власть сосредоточена в руках коренных людей», Тапаев счел инсинуацией, посоветовав ему не вмешиваться в политику, а заниматься тем, что народный артист России умеет делать лучше других.