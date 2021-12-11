Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
10.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Магнитные бури 11 декабря 2021: магнитосферу разбудит резкий геоудар в 4 утра - сколько еще ожидать в этот день ударов солнечного ветра, рассказываем

10:45:3712/10/2021,София Мальцева
0

Чтобы не допустить серьезных последствий, важно придерживаться здорового образа жизни.

Главная причина возникновения магнитной бури – солнечные вспышки, которые происходят на небесном светиле до четырех раз в месяц. Фото: Pixabay.com

Утро субботы, 11 декабря, ожидается неспокойным. По прогнозам, в 4 утра по новосибирскому времени, на магнитосфере нашей планеты возникнут колебания, силой в три балла, которые продлятся три часа. Затем магнитное поле успокоится, пока новый геоудар в 19.00 не приведет его к колебаниям.

Главная причина возникновения магнитной бури – солнечные вспышки, которые происходят на небесном светиле до четырех раз в месяц. Именно эти частицы доносятся до магнитосферы земли за определенное время, вызывая ее колебания. Они могут длиться от нескольких часов до недели.

Обычно геомагнитные бури не приводят к каким-либо серьезным последствиям. Однако могут повлиять на работу электрических устройств, околоземных спутников, радиосвязи. При этом, все чаще выявляется влияние бурь на самочувствие людей.

Чаще всего воздействию подвергаются люди с хроническими заболеваниями, пожилые, беременные, а также метеочувствительные люди. Симптомы у всех разные, однако, больше всего встречаются: усталость, головная боль, нервное напряжение, апатия, скачки давления.

Чтобы не допустить серьезных последствий, важно придерживаться здорового образа жизни. Постараться как можно больше двигаться, следить за своим питанием, не перенапрягаться на работе, а также отказаться от курения и алкоголя.

Как чувствовали себя наши читатели?

- С самого утра нервное напряжение, и одолевает шейный остеохондроз, тело ломит.

- Весь день напряжение по рукам и ногам, и внутренняя дрожь появляется.

- Голова болит, усталость появляется.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
здоровьемагнитные буримагнитосфераметепаты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как ваше здоровье?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Магнитные бури 11 декабря 2021: магнитосферу разбудит резкий геоудар в 4 утра - сколько еще ожидать в этот день ударов солнечного ветра, рассказываем
10:45:37 12/10/2021
Магнитные бури 11 декабря 2021: магнитосферу разбудит резкий геоудар в 4 утра - сколько еще ожидать в этот день ударов солнечного ветра, рассказываем
Что может ухудшить похмелье? Продукты, которых стоит избегать при застолье
10:30:45 12/10/2021
Что может ухудшить похмелье? Продукты, которых стоит избегать при застолье
Симптомы Омикрона: врач рассказал о «пурпурной сыпи» у детей при заболевании
10:00:47 12/10/2021
Симптомы Омикрона: врач рассказал о «пурпурной сыпи» у детей при заболевании
Обнаружена невидимая версия Омикрона, которую будет труднее отследить
9:30:40 12/10/2021
Обнаружена невидимая версия Омикрона, которую будет труднее отследить
Полнолуние в Близнецах 19 декабря 2021: запреты, магические ритуалы и обряды волшебной и сильной ночи
9:15:50 12/10/2021
Полнолуние в Близнецах 19 декабря 2021: запреты, магические ритуалы и обряды волшебной и сильной ночи
Люди с психическими расстройствами имеют в пять раз больше шансов умереть от коронавируса
9:00:07 12/10/2021
Люди с психическими расстройствами имеют в пять раз больше шансов умереть от коронавируса
Виагра оказалась полезной при болезни Альцгеймера: ее можно прописать для лечения деменции
8:30:21 12/10/2021
Виагра оказалась полезной при болезни Альцгеймера: ее можно прописать для лечения деменции
Зеркальная дата 12.12.2021: ритуалы для приманивания денежных и потоков удачи в день силы «четырех двоек и трех единиц»
8:15:23 12/10/2021
Зеркальная дата 12.12.2021: ритуалы для приманивания денежных и потоков удачи в день силы «четырех двоек и трех единиц»
Какой формы Солнечная система? Частицы водорода из межзвездного пространства изгибают гелиосферу в форму, подобную круассану
8:00:37 12/10/2021
Какой формы Солнечная система? Частицы водорода из межзвездного пространства изгибают гелиосферу в форму, подобную круассану
Из чего складывается ваш вес, который вы видите на весах? От веса глазных яблок до костей
7:30:39 12/10/2021
Из чего складывается ваш вес, который вы видите на весах? От веса глазных яблок до костей