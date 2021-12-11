Магнитные бури 11 декабря 2021: магнитосферу разбудит резкий геоудар в 4 утра - сколько еще ожидать в этот день ударов солнечного ветра, рассказываем

Утро субботы, 11 декабря, ожидается неспокойным. По прогнозам, в 4 утра по новосибирскому времени, на магнитосфере нашей планеты возникнут колебания, силой в три балла, которые продлятся три часа. Затем магнитное поле успокоится, пока новый геоудар в 19.00 не приведет его к колебаниям.
Главная причина возникновения магнитной бури – солнечные вспышки, которые происходят на небесном светиле до четырех раз в месяц. Именно эти частицы доносятся до магнитосферы земли за определенное время, вызывая ее колебания. Они могут длиться от нескольких часов до недели.
Обычно геомагнитные бури не приводят к каким-либо серьезным последствиям. Однако могут повлиять на работу электрических устройств, околоземных спутников, радиосвязи. При этом, все чаще выявляется влияние бурь на самочувствие людей.
Чаще всего воздействию подвергаются люди с хроническими заболеваниями, пожилые, беременные, а также метеочувствительные люди. Симптомы у всех разные, однако, больше всего встречаются: усталость, головная боль, нервное напряжение, апатия, скачки давления.
Чтобы не допустить серьезных последствий, важно придерживаться здорового образа жизни. Постараться как можно больше двигаться, следить за своим питанием, не перенапрягаться на работе, а также отказаться от курения и алкоголя.
Как чувствовали себя наши читатели?
- С самого утра нервное напряжение, и одолевает шейный остеохондроз, тело ломит.
- Весь день напряжение по рукам и ногам, и внутренняя дрожь появляется.
- Голова болит, усталость появляется.