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В Бердске заподозрили директора отдела по делам молодежи Владислава Дубровского в подработке шоуменом в ночном клубе

6:50:4912/11/2021,Анастасия Солодкова
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Кроме того, бердчане усомнились в «молодежности» и безупречной репутации организаторов вечеринки под названием «Мы вместе», которых отблагодарил руководитель ОДМа.

25-летний Владислав Дубровский назначен директором ОДМ Бердска в январе 2021 года. Фото: vk.com/vladislav_dubrovskiy

Публикация «Курьер.Среда» о сомнительном «ежегодном мероприятии» под названием «Мы вместе», которое провел отдел по делам молодежи Бердска в ночном клубе «Космос» 3 декабря, вызвало широкий общественный резонанс. В основном, читатели возмущены «кабацкой вечеринкой». Хотя есть и положительно оценившие творческий подход молодых.

Напомним, что неделю назад директор бердского ОДМ Владислав Дубровский лично вел шоу, где выступали исполнители в стиле шансон. Он вручил благодарственные письма за своей подписью организаторам «мероприятия». На листах кроме логотипа ОДМ красовался герб Бердска, видимо, подчеркивая общегородской уровень события.

От комментариев Дубровский отказался, сославшись на занятость — находится на важном семинаре. Впрочем, вечером 10 декабря он ответил в whatsapp на вопрос, что подразумевало само мероприятие. Однако очень быстро удалил сообщение. Поэтому пока суть вечеринки остается засекреченной.

Между тем, бердчане продолжают делиться информацией об участии Дубровского в ночной клубной жизни города. В частности, «раскопали» афишу состоявшегося 3 декабря концерта. Там белым по синему написано, что ведет концерт Владислав Дубровский и отдельно указано — ОДМ.

- Интересно, Владислав Сергеевич работает в «Космосе» за отдельную плату или это входит в его должностные обязанности? А может, это у него хобби такое? Так пусть тогда оставит муниципальную службу и переквалифицируется в тамаду (ничего не имею против этой нужной и сложной профессии), - поделился своими размышлениями читатель «Курьер.Среда».

Эти вопросы редакция переадресовала директору ОДМ. Но пока он на них не ответил. А читатели продолжают интересоваться у руководителей города, насколько их устраивает такая деятельность руководителя муниципального учреждения, тем более связанного с молодежью.

Кроме того, люди сомневаются в «молодежности» участников шоу и их репутации. В частности, известно, что одна из организаторов отблагодаренная Дубровским отсидела срок за убийство. Сейчас Ксения Лиходеева, освободившись из мест лишения свободы, поет шансон и ведет праздники. Подробнее об этом в ближайшее время.

Глас народа

Аноним, 10 декабря:
- Выпускным, значится, нет, школьным елкам - запрет, а чиновнику под шампанское все можно. После такого только гнать поганой метлой. Надеюсь, городские власти не спустят все на тормозах.

Аноним, 10 декабря:
- Спустят. Кирюшу спустили, и этого спустят. Свои люди. Ворон ворону...

+7, 10 декабря:
- Это же назначенец мэра. Тьфу позор.

Аноним, 10 декабря:
- И фаворит Шуровой.

Аноним, 10 декабря:
- Шестернин, раскрой глаза, ты кого тянешь в город?

Аноним, 10 декабря:
- Хорошее мероприятие было! И не было там алкашки, да и детки выступали, да и к тому же причем тут ОДМ. Люди какие-то неадекватные, все вывернуть так...

Аноним, 10 декабря:
- Что несете, вообще?! Какие детки в ночном клубе в вечерне-ночное время со входным билетом за 1000 руб.?! Да за подобное, вообще тогда СТАТЬЯ полагается! Вы, случайно, не из тех, кто закладочки откапывает?! Или, может, курите чего?!

Аноним, 10 декабря: - Какие детки в 11 часов вечера выступали? Коллективы ГДК? Или вы о шоу балете стриппластики?

Аноним, 10 декабря:
- Акция взаимопомощи #МыВместе направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан старше 65 лет во время пандемии. И много там в клубе ночью было тех, кому за 65?

Житель Бердска, 10 декабря:
- А вообще, чем занимается отдел по делам молодежи, кроме затрат на занимаемые площади, получения зарплат из бюджета города? Никакой работы нет, от слова совсем. Лбы морщат за зарплату? Неплохо получать З/П за ничегонеделанье. Видимо, в «Космосе» они это и отметили бухашкой.

Аноним, 10 декабря:
- Ай да выдвиженец мэра! Гнать поганой метлой с такой должности! У нас запрещены мероприятия в ночное время! С людей маски требуют, а этому креативщику все можно? Какая у него этика муниципального служащего? Он хоть об этом слышал? И ведь спустят все на тормозах! Вот и посмотрим, какие меры дисциплинарного взыскания примет наш уважаемый мэр! Или только директора музея можно прессовать?

Аноним, 10 декабря:
- А как насчет оштрафовать по фото это заведение за отсутствие масок?

Аноним , 11 декабря:
- С чего приплетен весь ОДМ? Звездный директор это не весь отдел.

ОДМ обслуживает вечеринки ночного клуба?. Вопрошают жители Бердска. Фото: Скриншот

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