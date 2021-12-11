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Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 11 декабря 2021 года

5:36:0312/11/2021,Ария Гмиттер
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11 декабря 2021 года Луна входит в знак Овна. Как это отразится на вашем знаке сегодня?

Ежедневный гороскоп на 11 декабря. Фото: Pixabay.com

Ваш ежедневный гороскоп на 11 декабря 2021 года здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на субботу. Ежедневный гороскоп на 11 декабря 2021 года, пишет yourtango.com.

Овен

Луна входит в знак зодиака Овен, ваш сектор идентичности. Так что найдите время, чтобы узнать себя еще раз. Вы давно не приглядывались. Ведите дневник, поговорите с другом и спросите его мнение о том, что они видят в вас. Посмотрите на свои цели на следующий год и начните составлять план того, как вы их достигнете.

Телец

Луна входит в знак зодиака Овен, ваш сектор скрытых врагов. Вы готовы отказаться от вещей, которые вам больше не подходят. Вы можете найти в себе стремление и решимость освободиться от людей, которые вам нездоровы. Кроме того, вы можете быть готовы удалить процедуры, которые больше не соответствуют вашим потребностям.

Близнецы

Луна входит в знак зодиака Овен, ваш сектор дружбы. Хорошо иметь друга, который обостряет вашу решимость и помогает увидеть то, чего вы бы не увидели без его критики. Даже если это больно, будьте открыты для их отзывов. И найдите ценность в проблемах, которые они предложили вашему вниманию.

Рак

Луна входит в знак зодиака Овен, ваш сектор карьеры. Вы будете очень заняты на работе, но награда будет для вас, если вы продолжите выкладываться по максимуму. Это может показаться очень неблагоприятным временем в вашей жизни, но не волнуйтесь, на вашем пути будут хорошие вещи.

Лев

Луна входит в знак зодиака Овен, ваш сектор высшего образования. Возвращение в школу может стать для вас серьезным испытанием, но это не значит, что вы должны отказаться от этой задачи. Вам придется одновременно выполнять множество обязанностей. А это может означать, что вам придется пойти на неприятные, но необходимые жертвы. Если это того стоит, продолжайте делать это.

Дева

Луна входит в знак зодиака Овен, ваш сектор общих ресурсов. Трудно заставить все работать, когда вы делитесь проектами с другими. Групповой проект может усложниться из-за личностей, но сейчас прекрасное время для того, чтобы узнать больше о людях. И как каждый может поладить, если пытается увидеть точки зрения друг друга.

Весы

Луна входит в знак зодиака Овен, ваш сектор обязательств. Отношения могут закончиться, но не без уважительной причины. Это может быть удивительное и волнующее время для вас, но когда пройдет немного времени, вы сможете ясно увидеть вещи и понять, почему.

Скорпион

Луна входит в знак зодиака Овен, ваш сектор повседневных обязанностей. Возможно, вы не сможете выполнить все то, что запланировали на сегодня, но это не делает вас неудачником. Вместо этого сосредоточьтесь на том, чтобы делать все, что в ваших силах, с тем, чем вы можете заниматься. Некоторым вещам просто не суждено случиться, и отсрочка призвана защитить вас.

Стрелец

Луна входит в знак зодиака Овен, ваш сектор страстей. Увлеченный проект может стать амбициозным начинанием. Возможно, вы даже не сможете остановиться, пока не пройдет ночь. Это может быть день, когда вы захотите вычеркнуть все остальное из своего расписания и сосредоточиться только на чем-то одном, пока не закончите.

Козерог

Луна входит в знак зодиака Овен, ваш сектор дома и семьи. Дом, в котором слишком много раздоров, - это вообще не дом. Но, с другой стороны, может быть сложно жить в среде, где слишком много людей хотят быть боссами, а никто не хочет следовать. Так что сегодня позвольте себе немного расслабиться. Постарайтесь найти занятия, которые помогут вам сохранить рассудок в это трудное время, которое пройдет после того, как Луна выйдет из Овна.

Водолей

Луна входит в знак зодиака Овен, ваш сектор общения. С спорящим человеком сегодня сложно поговорить. Но если вы мудро проведете это время, вы подниметесь над проблемами и предложите решения, о которых другой человек не думал. Вместо этого вы будете миротворцем.

Рыбы

Луна входит в знак зодиака Овен, ваш сектор денег. Будьте осторожны с деньгами. Это время, когда траты могут стать для вас проблемой. Будьте осторожны с импульсивными покупками и покупками вещей, потому что вы думаете, что их будет недостаточно. Помните, что в мире много изобилия, а закон притяжения все еще работает.

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