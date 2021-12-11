Комета – предвестник катастрофы? Как с помощью ритуала оградить себя от беды 12 декабря 2021 в день приближения к Земле кометы Леонарда

12 числа первого месяца зимы над нашей планетой промчится одна из самых ярких комет в текущем году под названием Леонардо. В этот день она подойдет к Земле на минимальное расстояние, равное 35 миллионов километров. Данное явление происходит семь раз в сто лет. У людей есть возможность наблюдать уникальное явление при помощи бинокля.
Повлияет ли приближение кометы на жизнь людей? В древние времена люди считали, что кометы несут за собой раздор и хаос, поражают войны и эпидемии. Комета способна и созидать, и приносить в жизнь людей положительные моменты.
12 декабря необходимо отказаться от эмоциональных выяснений отношений и прежде, чем вступать в споры хорошенько взвесить все за и против. Не стоит в этот день выяснять отношения с любимым человеком, это может спровоцировать ряд последствий, которые приведут к недоверию и непониманию.
Комета задержится во Вселенной до 3 января следующего года. Риск в этот период времени недопустим. Стоит полностью исключить все риски. Не стоит с 12 декабря по 3 января принимать судьбоносных решений касающихся развода или вступления в брак, они могут оказаться поспешными.
В этот период стоит отложить крупные приобретения, вещь может расстроить вас, тем, что быстро выйдет из срока.
Нельзя проводить хирургическое вмешательство в это время, все манипуляции касающиеся здоровья лучше отложить, исключение составят только срочные операции.
Интересно то, что Леонардо окажется рядом с Землей в зеркальную дату 12.12.21 года. Этот день можно направить на улучшение качества своей жизни и провести специальные ритуалы. В этот день можно загадать желание и привлечь в свою жизнь любовь, счастье и достаток.
Для ритуала вам понадобится лист бумаги, ручка и свеча. Напишите свое желание заранее и в полночь прочтите его после чего сожгите, а пепел развейте по ветру. Уже в ближайшее время ваша жизнь начнет меняться.