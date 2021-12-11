Топ-10 имен для мальчиков и девочек: привлекают любовь и красоту

Выбрать имя для будущего малыша очень непростая задача. Чтобы выбрать подходящее имя, необходимо ответственно к этому вопросу подойти и учесть все нюансы.
Имя для ребенка — это первый подарок, который ему преподносят родители. Над этим подарком родители как следует должны подумать. Когда человек выбирает подарок, то он должен приложить максимум усилий, чтобы угодить человеку. Начинайте думать над именем ребенка заранее, чтобы было время подобрать подходящее имя. Выберете несколько из них и изучите их толкование и значение. Многие ориентируются на имена родственников и дают ребенку имя бабушки или дедушки, однако делать этого не стоит, так как если у вашего предка была сложная судьба, то она может оставить отпечаток на судьбе ребенка. Также имя ребенка должно гармонировать с отчеством, так как ребенок вырастит, и во взрослой жизни его не будут называть ласковым именем на работе.
Самые распространенные имена для девочки, способные привлечь любовь и счастье в ее жизнь: Алиса, Анна, Виктория, Мария, София, Анастасия. Ксения, Наталья, Ольга, Светлана.
Самые распространенные имена для мальчиков, назвав которым он будет счастливым и любимым: Артем, Александр, Алексей, Михаил, Максим, Матвей, Николай, Степан, Евгений, Иван.
Имя человека определяет его дальнейшую судьбу, влияет на события его жизни. Имя очень важно, но главное - то какое воспитание дадут малышу родители.