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Врачи обнаружили зуб в носу пациента: он вырос у 38-летнего мужчины в правой ноздре

1:30:4412/11/2021
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Врачи решили сделать рентгеновский снимок объекта и области вокруг него. Изображения показали, что это внематочный зуб, который вырос вверх из челюсти, а не вниз, в рот, как это обычно бывает.

У 38-летнего пациента, жалующегося на затрудненное дыхание через одну из ноздрей в течение нескольких лет, был обнаружен внематочный зуб в носу. Фото: Мedicalxpress.com

У 38-летнего пациента мужского пола, жалующегося на затрудненное дыхание через одну из ноздрей в течение нескольких лет, был обнаружен внематочный зуб в носу. В своей статье, опубликованной в Медицинском журнале Новой Англии, врачи Сагар Кханна и Майкл Тернер описывают, как был идентифицирован зуб и что они сделали для решения проблемы.

Сообщения о внематочных частях тела крайне редки. Они определяются как части тела, растущие в местах, где они обычно не растут. Самый распространенный тип внематочного роста - это зубы. И в большинстве случаев развития внематочных зубов вовлекаются клыки. Обычно он растет в неправильном направлении в верхней челюсти. В этом новом случае врачи сначала обнаружили искривленную перегородку вместе с кальцинированными шпорами перегородки. Присмотревшись во время риноскопии, при которой камера вводится в ноздрю, врачи обнаружили то, что они описали как белый объект, выступающий из стенки правой ноздри, пишет medicalxpress.com.

Затем врачи решили сделать рентгеновский снимок объекта и области вокруг него. Изображения показали, что это внематочный зуб, который вырос вверх из челюсти, а не вниз, в рот, как это обычно бывает. Врачи предложили операцию, и пациентка согласилась. Зуб удален без осложнений. Пациент вернулся позже для последующего наблюдения, и врачи обнаружили, что рана зажила должным образом, и не было никаких доказательств инфекции или роста нового зуба. Кроме того, пациент сообщил, что снова может свободно дышать.

Врачи отмечают, что людям с внематочными частями тела важно обратиться к врачу - невыполнение этого требования может привести к повреждению окружающих тканей. А внематочные зубы могут вытеснять другие зубы, что приводит к искривленным зубам или промежуткам. Кроме того, были случаи образования кист на таких частях тела или рядом с ними, которые могли расти и становиться болезненными. Но врачи также отмечают, что внематочные зубы встречаются крайне редко, всего у 0,1% всех людей. И еще реже внематочный зуб прорастает полностью в носовую полость или сам нос.

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врачизубносПациент.зуб в носуМайкл ТернерСагар Кханна
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