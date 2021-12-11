Умерла актриса Наталия Филиппова, звезда театра «Бенефис»

Актриса московского театра «Бенефис» Наталия Филиппова скончалась. Ей было 78 лет. О причинах смерти не сообщается.
«Ушел из жизни замечательный, светлый человек, заслуженно пользовавшийся любовью и уважением коллектива театра. Память о Наталии Николаевне навсегда останется в наших сердцах», — сообщается на сайте театра, где актриса прослужила долгие годы.
В театра отметили, что Наталья Филиппова проработала в «Бенефисе» свыше 20 лет. Уточняется, что она не только выходила на сцену, играя в спектаклях, но и занималась организационными делами - выполняла функции заведующего труппой.
Наталья Филиппова родилась в 1943 году. В 1964-м закончила театральное училище им. Щепкина. До появления в театре «Бенефис» артистка сотрудничала с театром на Покровке и Московским театром комедии.
Широкую известность и любовь зрителей Филипповой принесли роли в таких спектаклях, как «Полюби меня крепче жизни» и «Любовь. Фантазии. Инопланетяне...».