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Какие профессии станут самыми популярными в 2022-м: все предсказания экстрасенса Фатимы Хадуевой на будущий год

6:00:3712/12/2021
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Финалистка «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева опубликовала свой прогноз на 2022 год для России.

Фатима Хадуева считается одной из самых сильных экстрасенсов. Фото: Pixabay
Фатима Хадуева считается одной из самых сильных экстрасенсов. Фото: Pixabay

Фатима Хадуева известна многим по программе «Битва экстрасенсов». Ясновидящая успела зарекомендовать себя, как сильный экстрасенс и показать, что всем ее прогнозам можно доверять. Так, она опубликовала свои предсказания на 2022 год, в котором уделила особое внимание тому, какие профессии будут ведущими на рынке труда в России.

Экстрасенс сказала, что политическая и экономическая сферы в России очень сильно изменятся. Она отмечает то, что акцент всего самого главного и важного сместится с крупных городов на маленькие города и дальние районы нашей страны. В первую очередь, это выразится в том, что в следующем году будет заметен сильный отток населения в населенные пункты поменьше. Именно из-за этого изменение переживут все общественные сферы нашей страны.

Она говорит о том, что благодаря переселению на окраины, правительство будет больше заботиться о том, чтобы создать в маленьких городах благоприятные условия для жизни большого количества людей. Соответственно, появится широкий ряд новых вакансий, и самыми популярными станут профессии учителя, врача и агронома.

Помимо этого, вся наша страна будет освобождена от потребности в материальных благах. Население и правительство будут возвращаться к исконно духовным ценностям и многолетним традициям, которые долгие годы чтили наши предки. Это окажет только положительное влияние на всех жителей России.

Фатима Хадуева говорила также о том, что ждет Россию во внешней политике. Отношения с другими странами особо не изменятся ни в какую сторону и останутся такими же, как и сейчас. Недопонимание со стороны стран Запада останется, но ухудшения отношений не ожидается. Россия же будет уделять внимание только внутренней политике, не обращая внимание на то, что происходит в остальном мире.

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