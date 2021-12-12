Режиссера Сокурова объявили в Чечне врагом народа после его спора с Путиным

В Чечне не утихают страсти вокруг высказывания кинорежиссера Александра Сокурова после его высказывания о Кавказе.
Теперь в полемику вступил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он в своем Instagram объявил Сокурова провокатором и опубликовал снимок режиссера с подписью «Враг народа».
«В колонну сумасбродов и шовинистов, желающих испытать счастье на национальных чувствах и людской крови, давно записался и Сокуров. Его сепаратистские высказывания являются провокацией направленной против нашей страны», — написал Дудаев.
Он напомнил о прошедшем в 2003 году в Чечне референдуме, на котором местные жители высказали желание присоединиться к России.
«Кроме того, сегодня по уровню доверия граждан к федеральной власти Чеченская Республика находится на первом месте среди регионов России», — отметил министр.
Он призвал Следственный комитет оценить с правовой точки зрения слова Александра Сокурова.
Напомним, 9 декабря на встрече членов Совета по правам человека с президентом РФ Владимира Путина Сокуров поспорил с российским лидером о возможности отделения некоторых регионов. Как считает кинематографист, есть проблемы в устройстве страны. Он предложил обратить внимание на тех, кто не хочет жить в составе России и дать им возможность отделиться.
Путин в жесткой форме ответил режиссеру - об этом не может быть и речи, высказывания на эту тему в публичном пространстве непозволительны.
Позже глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к силовикам с требованием проверить слова Сокурова на экстремизм.Соответствующее письмо готовят председателю СКР Александру Бастрыкину.
Сокуров заявил, что он пожалел о том, что вступил в спор с Путиным, опасаясь ареста. Но отметил, что готов снова встретиться с президентом, полагая, что то его неправильно понял.