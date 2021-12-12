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12.12
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Что нужно обязательно сделать за сутки до Нового 2022 года для привлечения денежного потока на все будущие 12 месяцев

4:45:2312/12/2021
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В преддверии нового года различные обряды и ритуалы усиливаются почти в 5 раз.

Денежные ритуалы в преддверии нового года обладают особой силой. Фото: Pexels.com
Денежные ритуалы в преддверии нового года обладают особой силой. Фото: Pexels.com

Деньги и финансы в целом не приносят счастья, однако, будем честны — без них построить благоприятную жизнь и выжить будет сложно. Именно поэтому люди всячески пытаются стабилизировать свое финансовое положение, получить прибыль и работая, обладать достаточно большим количеством средств. Кто-то же идет по пути наименьшего сопротивления, где прикладывать большого количества усилий не нужно, но можно получить очень хорошие результаты. В основном это касается магического вмешательства в судьбу, а именно ритуалов, обрядов и заговоров. Их проводят в различные лунные фазы, а также в определенные даты и в преддверии праздников.

Не за горами Новый год, который славится своей магической атмосферой. Он переполнен доброй энергетикой, которую можно использовать себе во благо и усилить любые ритуалы минимум в пять раз. Проводя обряды, ритуалы и читая заговоры за сутки до нового года, вы гарантируете себе успешное достижение желаемого, а также скорую прибавку в финансах.

Ритуал на привлечение денежного потока на предстоящий 2022 год.

Чтобы ритуал сработал хорошо, к нему необходимо подготовиться. Для этого за ранее возьмите монету самого крупного номинала, а именно 10 рублей, и тщательно вымойте ее с мылом, очистив от лишних загрязнений. Кроме этого, подготовьте кусочек красной шелковой или бархатной ткани. Ткань такого цвета и материала является проводником финансовых потоков и, завернутая в нее очищенная монета станет прекрасным талисманом.

Возьмите очищенную монетку и бросьте ее в свой стакан, наполненный водой. Также данный ритуал можно проводить и под бой курантов с бокалом, наполненным шампанским - результат будет одинаковым. Обозначьте над наполненным стаканом с монетой четкий уровень того дохода, которым вы хотели бы обладать в 2022 году. Затем мысленно прочтите следующий заговор, который желательно выучить, чтобы не испортить магическое вмешательство:

Заговор на привлечение денежного потока.
Заговор на привлечение денежного потока.

После прочтения заговора выпейте всю жидкость из стакана или бокала, выньте монетку и заверните ее в ткань. Завернутую монету уберите в тайное место или в кошелек, где она должна храниться 12 месяцев, притягивая финансовые потоки и пропуская их через себя.

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