Что нужно обязательно сделать за сутки до Нового 2022 года для привлечения денежного потока на все будущие 12 месяцев

Деньги и финансы в целом не приносят счастья, однако, будем честны — без них построить благоприятную жизнь и выжить будет сложно. Именно поэтому люди всячески пытаются стабилизировать свое финансовое положение, получить прибыль и работая, обладать достаточно большим количеством средств. Кто-то же идет по пути наименьшего сопротивления, где прикладывать большого количества усилий не нужно, но можно получить очень хорошие результаты. В основном это касается магического вмешательства в судьбу, а именно ритуалов, обрядов и заговоров. Их проводят в различные лунные фазы, а также в определенные даты и в преддверии праздников.
Не за горами Новый год, который славится своей магической атмосферой. Он переполнен доброй энергетикой, которую можно использовать себе во благо и усилить любые ритуалы минимум в пять раз. Проводя обряды, ритуалы и читая заговоры за сутки до нового года, вы гарантируете себе успешное достижение желаемого, а также скорую прибавку в финансах.
Ритуал на привлечение денежного потока на предстоящий 2022 год.
Чтобы ритуал сработал хорошо, к нему необходимо подготовиться. Для этого за ранее возьмите монету самого крупного номинала, а именно 10 рублей, и тщательно вымойте ее с мылом, очистив от лишних загрязнений. Кроме этого, подготовьте кусочек красной шелковой или бархатной ткани. Ткань такого цвета и материала является проводником финансовых потоков и, завернутая в нее очищенная монета станет прекрасным талисманом.
Возьмите очищенную монетку и бросьте ее в свой стакан, наполненный водой. Также данный ритуал можно проводить и под бой курантов с бокалом, наполненным шампанским - результат будет одинаковым. Обозначьте над наполненным стаканом с монетой четкий уровень того дохода, которым вы хотели бы обладать в 2022 году. Затем мысленно прочтите следующий заговор, который желательно выучить, чтобы не испортить магическое вмешательство:
После прочтения заговора выпейте всю жидкость из стакана или бокала, выньте монетку и заверните ее в ткань. Завернутую монету уберите в тайное место или в кошелек, где она должна храниться 12 месяцев, притягивая финансовые потоки и пропуская их через себя.