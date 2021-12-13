Клетки носа первыми поражаются при тяжелом течении коронавируса

Ученые пролили новый свет на ранние события в битве между COVID-19 и иммунной системой в носу, ключевой точкой входа для вируса.
Эксперты из Университета Ньюкасла обнаружили, что все типы носовых клеток уязвимы для инфекции, а некоторые, такие как реснитчатые и секреторные клетки, поддерживают даже более высокие уровни инфекции, пишет medicalxpress.com.
Профилируя иммунный ответ носовых клеток, они обнаружили, как слизистая оболочка носа реагирует на вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, а иммунный ответ, который он вызывает в организме, может определять болезнь и исход.
Исследование, опубликованное сегодня в Nature Communications, усиливает недавний шаг правительства по обеспечению использования масок в общественном транспорте и в магазинах, чтобы попытаться ограничить распространение вируса.
Научное и клиническое значение
Доктор Кристофер Дункан с факультета медицинских наук Университета Ньюкасла и почетный консультант по инфекционным заболеваниям в больнице Ньюкасла-апон-Тайн Фонд NHS Foundation Trust, который возглавлял исследование, говорит, что результаты могут помочь в разработке будущих методов лечения для предотвращения инфекции.
Он сказал: «Это ключевое исследование как по научным, так и по клиническим причинам, которое подчеркивает важность ношения защитных покрытий для лица для снижения передачи SARS-CoV-2. Не исключено, что исход битвы между врожденной иммунной системой и вирусом в слизистой оболочке носа может стать важным детерминантом заболевания и, если его быстро нацелить, может помочь ограничить инфекцию».
Ученые использовали модель слизистой оболочки носа, выращенную из материала биопсии носа пациента, и использовали передовые методы для профилирования инфекции и иммунных реакций на уровне отдельных клеток.
Затем группа специалистов в области иммунологии, геномики, протеомики и биологии дыхательных путей измерила все белки, продуцируемые в инфицированных культурах клеток. Они обнаружили, что клетки носа реагируют на инфекцию, вызывая устойчивый иммунный ответ, в котором преобладают противовирусные вещества, известные как «интерфероны».
В исследованиях пациентов было показано, что реакция на интерферон является важным защитным фактором против тяжелого или опасного для жизни COVID-19. Непонятно, где начинается этот ответ.
Результаты исследования предполагают, что реакция интерферона начинается в слизистой оболочке носа на ранних стадиях инфекции.
Мешающий вирусДоктор Дункан сказал: «Интересно, что мы увидели, что реакция интерферона началась дольше, чем в носовых клетках, инфицированных другими респираторными вирусами, такими как грипп, что позволяет предположить, что у SARS-CoV-2 есть способы подавить этот ответ на ранних стадиях.
Однако, как только это было установлено, реакция интерферона стала препятствовать репликации вируса. В соответствии с этим, когда мы добавляли интерфероны перед инфекцией, мы обнаружили, что они сильно блокируют репликацию вируса.
Это открывает возможность того, что интерфероны, одобренные для лечения других вирусных инфекций у пациентов, могут быть перепрофилированы для разработки вмешательств, таких как назальный спрей, для предотвращения COVID-19 в определенных клинических сценариях. Сюда входит помощь в защите людей, которые плохо реагируют на вакцины или после определенных контактов с высоким риском».
Эксперты до сих пор не до конца понимают, от чего зависит исход инфекции и почему некоторые пациенты сильно заболевают COVID-19, тогда как другие заражаются без развития симптомов.
Дальнейшие исследования будут сосредоточены на роли иммунных клеток, присутствующих в носу, в усилении интерферонового ответа.