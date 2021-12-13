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Клетки носа первыми поражаются при тяжелом течении коронавируса

6:00:2712/12/2021
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Эксперты до сих пор не до конца понимают, от чего зависит исход инфекции и почему некоторые пациенты сильно заболевают COVID-19, тогда как другие заражаются без развития симптомов.

Исследование усиливает шаг правительства по использованию масок в общественном транспорте и в магазинах, чтобы попытаться ограничить распространение вируса. Фото: Pixabay.com

Ученые пролили новый свет на ранние события в битве между COVID-19 и иммунной системой в носу, ключевой точкой входа для вируса.

Эксперты из Университета Ньюкасла обнаружили, что все типы носовых клеток уязвимы для инфекции, а некоторые, такие как реснитчатые и секреторные клетки, поддерживают даже более высокие уровни инфекции, пишет medicalxpress.com.

Профилируя иммунный ответ носовых клеток, они обнаружили, как слизистая оболочка носа реагирует на вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, а иммунный ответ, который он вызывает в организме, может определять болезнь и исход.

Исследование, опубликованное сегодня в Nature Communications, усиливает недавний шаг правительства по обеспечению использования масок в общественном транспорте и в магазинах, чтобы попытаться ограничить распространение вируса.

Научное и клиническое значение

Доктор Кристофер Дункан с факультета медицинских наук Университета Ньюкасла и почетный консультант по инфекционным заболеваниям в больнице Ньюкасла-апон-Тайн Фонд NHS Foundation Trust, который возглавлял исследование, говорит, что результаты могут помочь в разработке будущих методов лечения для предотвращения инфекции.

Он сказал: «Это ключевое исследование как по научным, так и по клиническим причинам, которое подчеркивает важность ношения защитных покрытий для лица для снижения передачи SARS-CoV-2. Не исключено, что исход битвы между врожденной иммунной системой и вирусом в слизистой оболочке носа может стать важным детерминантом заболевания и, если его быстро нацелить, может помочь ограничить инфекцию».

Ученые использовали модель слизистой оболочки носа, выращенную из материала биопсии носа пациента, и использовали передовые методы для профилирования инфекции и иммунных реакций на уровне отдельных клеток.

Затем группа специалистов в области иммунологии, геномики, протеомики и биологии дыхательных путей измерила все белки, продуцируемые в инфицированных культурах клеток. Они обнаружили, что клетки носа реагируют на инфекцию, вызывая устойчивый иммунный ответ, в котором преобладают противовирусные вещества, известные как «интерфероны».

В исследованиях пациентов было показано, что реакция на интерферон является важным защитным фактором против тяжелого или опасного для жизни COVID-19. Непонятно, где начинается этот ответ.

Результаты исследования предполагают, что реакция интерферона начинается в слизистой оболочке носа на ранних стадиях инфекции.

Мешающий вирус

Доктор Дункан сказал: «Интересно, что мы увидели, что реакция интерферона началась дольше, чем в носовых клетках, инфицированных другими респираторными вирусами, такими как грипп, что позволяет предположить, что у SARS-CoV-2 есть способы подавить этот ответ на ранних стадиях.

Однако, как только это было установлено, реакция интерферона стала препятствовать репликации вируса. В соответствии с этим, когда мы добавляли интерфероны перед инфекцией, мы обнаружили, что они сильно блокируют репликацию вируса.

Это открывает возможность того, что интерфероны, одобренные для лечения других вирусных инфекций у пациентов, могут быть перепрофилированы для разработки вмешательств, таких как назальный спрей, для предотвращения COVID-19 в определенных клинических сценариях. Сюда входит помощь в защите людей, которые плохо реагируют на вакцины или после определенных контактов с высоким риском».

Эксперты до сих пор не до конца понимают, от чего зависит исход инфекции и почему некоторые пациенты сильно заболевают COVID-19, тогда как другие заражаются без развития симптомов.

Дальнейшие исследования будут сосредоточены на роли иммунных клеток, присутствующих в носу, в усилении интерферонового ответа.

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