Очередь к педиатру: 30 родителей с детьми толпились в детской поликлинике Бердска

Бердчане неоднократно жаловались, что в начале недели в детской больнице не протолкнуться. Родители часами стоят в духоте с маленькими детьми, чтобы попасть к педиатру или сдать кровь. «Курьер. Среда. Бердск» проверил так ли это.

Огромные очереди собираются в детской больнице Бердска

Около тридцати человек собрались в очереди в детской поликлинике Бердска сегодня, 21 октября, в 8.40 утра. «Курьер. Среда. Бердск» после неоднократных жалоб бердчан на огромные очереди к педиатрам и в лабораторию проверил обстановку в больнице. Напомним, жители рассказывали о том, в детской поликлинике по понедельникам «сущий ад», для того чтобы попасть на прием и сдать анализ на кровь родители с детьми на руках стоят часами.

Заведующая детских поликлиническим отделением Ирина Ткаченко признавалась, что действительно в начале недели загруженность у врачей очень большая. После выходных много вызовов и много желающих попасть к докторам.

В этот понедельник очереди на кровь не оказалось, но зато в коридоре, где рядом принимают сразу два детских врача, собралось несколько десятков человек. Половина из них дети, половина — взрослые. На очевидный вопрос есть ли очереди, родители отвечали:

— Как видите, очень много народу, — сказал один из родителей «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 21 октября.

У кабинета педиатра в правом крыле было меньше людей. На кровь в 8.55 уже никого не было (анализы сдать можно до 9.00).

— Сегодня мало здесь людей, бывает намного хуже. К хирургу собираются огромные очереди, — рассказала одна из матерей «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск» на время ремонта детские поликлиники №1 и №2 переехали в поликлинику на ул Пушкина №172. Когда закончится ремонт и детские переедут на свои места, в пресс-службе Центральной больницы Бердска пока затрудняются ответить.

— Информация будет предоставлена после окончания ремонта, — уточнил пресс-секретарь ЦГБ Евгений Ермаков сегодня, 21 октября.

Как только «Курьер. Среда. Бердск» станет известна дата переезда «домой» детских поликлиник, будет опубликована информация. Читайте подробности в ближайшее время.

Огромная очередь собралась к педиатру в детской поликлинике Бердска.

Автор видео Алена Романцова.