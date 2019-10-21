Очередь к педиатру: 30 родителей с детьми толпились в детской поликлинике Бердска

Около тридцати человек собрались в очереди в детской поликлинике Бердска сегодня, 21 октября, в 8.40 утра. «Курьер. Среда. Бердск» после неоднократных жалоб бердчан на огромные очереди к педиатрам и в лабораторию проверил обстановку в больнице. Напомним, жители рассказывали о том, в детской поликлинике по понедельникам «сущий ад», для того чтобы попасть на прием и сдать анализ на кровь родители с детьми на руках стоят часами.
Заведующая детских поликлиническим отделением Ирина Ткаченко признавалась, что действительно в начале недели загруженность у врачей очень большая. После выходных много вызовов и много желающих попасть к докторам.
В этот понедельник очереди на кровь не оказалось, но зато в коридоре, где рядом принимают сразу два детских врача, собралось несколько десятков человек. Половина из них дети, половина — взрослые. На очевидный вопрос есть ли очереди, родители отвечали:
— Как видите, очень много народу, — сказал один из родителей «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 21 октября.
У кабинета педиатра в правом крыле было меньше людей. На кровь в 8.55 уже никого не было (анализы сдать можно до 9.00).
— Сегодня мало здесь людей, бывает намного хуже. К хирургу собираются огромные очереди, — рассказала одна из матерей «Курьер. Среда. Бердск».
Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск» на время ремонта детские поликлиники №1 и №2 переехали в поликлинику на ул Пушкина №172. Когда закончится ремонт и детские переедут на свои места, в пресс-службе Центральной больницы Бердска пока затрудняются ответить.
— Информация будет предоставлена после окончания ремонта, — уточнил пресс-секретарь ЦГБ Евгений Ермаков сегодня, 21 октября.
Как только «Курьер. Среда. Бердск» станет известна дата переезда «домой» детских поликлиник, будет опубликована информация. Читайте подробности в ближайшее время.
Огромная очередь собралась к педиатру в детской поликлинике Бердска.
Автор видео Алена Романцова.
А нет денег на платного врача - так государство вас рожать не просило.
Вы вообще понимаете, что часть этой очереди сформирована самим врачом, который назначил повторный прием пациентов на понедельник? Другая часть сформирована заболевшими в пятницу-субботу-воскресенье и не имеющими никакой возможности лечиться платно. Вы в курсе, сколько стоит прием у педиатра платного? Давайте только не искать где дешевле, а среднюю цену возьмем, это 1000 рублей. Приемов нужно 2-3 на ребенка. Плюс лекарства сверху. Плюс больничный, который далеко не у всех оплачивается хорошими суммами, да и эти суммы не покрывают разницу между тем сколько платит ФСС и тем, сколько гражданин заработает на своей работе за время больничного.
Любая болезнь - это ТОЛЬКО убытки.
Проблема нынешней системы здравохранения - это не проблема родителей, это проблема системы здравохранения. Заболевшие дети с родителями должны не к своему педиатру толпиться в очереди с выздоравливающими детьми, а сидеть в отдельной очереди к нескольким врачам. Желательно в отдельном помещении. А те, кто идет на повторный прием или же по каким-то другим вопросам - должны распределяться по времени приема таким образом, чтобы соблюдалось условия:
1. Пациент пришел ко времени и попал на прием в свое время
2. Пациент получил 100% своего времени на прием
3. Врач отработал положенные ему по договору часы и не потребовалось принимать никого сверх нормы.
За это отвечает главврач поликлиники и местные чиновники здравохранения. К сегодняшнему дню все главврачи в носу ковырялись и ничего не делали для того, чтобы врачи не перерабатывали, а пациенты попадали в свое время на прием и им отводилось положенное им время на прием.
А заложниками этой тупости и глупости управленцев становятся как ВРАЧИ, так и их ПАЦИЕНТЫ, так как если суммировать все переработки врача за неделю, то достигнув 40 часов общего рабочего времени, работодатель по ТК обязан предоставить 2 непрерывных выходных сотруднику. Вот и смотрим, врач утром, например, работает по участку- обходит больных на дому, после обеда он ведет прием в поликлинике. На приеме у него 30 человек по 15 минут на человека (это норма, я как родитель имею право на ВСЕ эти 15 минут). Итого утром 3-5 часов беготни + в кабинете почти 8 часов. Но если врач будет всех принимать положенное время (15 минут на человека), то за то, что он соблюдает нормы его накажут, мол не справляется. Тогда врач начинает урезать время приема пациентов с 15 минут до 5-7 минут, чтобы уложиться в рабочее время.
В итоге в одной ситуации ущемлены пациенты, так как на них просто нет времени для внимательного осмотра, а в другой врач попадает под наказания, если он соблюдает права пациентов, но при этом портит статистику главврачу.
А ещё, вы, аноним, не поверите, но нынче и к платным врачам очереди скапливаются. Например, вы смело 2-3 часа в лор практике к лору можете отсидеть, что к взрослому, что к детскому. Так что сходите, проверьтесь на адкеватность.
Расскажите: общую, биохимию, или маркеры?