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Очередь к педиатру: 30 родителей с детьми толпились в детской поликлинике Бердска

11:31 21.10.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Бердчане неоднократно жаловались, что в начале недели в детской больнице не протолкнуться. Родители часами стоят в духоте с маленькими детьми, чтобы попасть к педиатру или сдать кровь. «Курьер. Среда. Бердск» проверил так ли это.

Очередь к педиатру: 30 родителей с детьми толпились в детской поликлинике Бердска
Огромные очереди собираются в детской больнице Бердска
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Очередь к педиатру: 30 родителей с детьми толпились в детской поликлинике Бердска

Очередь к педиатру: 30 родителей с детьми толпились в детской поликлинике БердскаПротив назначения и.о. заведующей детским отделением врача Мироновой выступила мать из БердскаЕщё 31 новостей

Около тридцати человек собрались в очереди в детской поликлинике Бердска сегодня, 21 октября, в 8.40 утра. «Курьер. Среда. Бердск» после неоднократных жалоб бердчан на огромные очереди к педиатрам и в лабораторию проверил обстановку в больнице. Напомним, жители рассказывали о том, в детской поликлинике по понедельникам «сущий ад», для того чтобы попасть на прием и сдать анализ на кровь родители с детьми на руках стоят часами.

Заведующая детских поликлиническим отделением Ирина Ткаченко признавалась, что действительно в начале недели загруженность у врачей очень большая. После выходных много вызовов и много желающих попасть к докторам.

В этот понедельник очереди на кровь не оказалось, но зато в коридоре, где рядом принимают сразу два детских врача, собралось несколько десятков человек. Половина из них дети, половина — взрослые. На очевидный вопрос есть ли очереди, родители отвечали:

— Как видите, очень много народу, — сказал один из родителей «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 21 октября.

У кабинета педиатра в правом крыле было меньше людей. На кровь в 8.55 уже никого не было (анализы сдать можно до 9.00).

— Сегодня мало здесь людей, бывает намного хуже. К хирургу собираются огромные очереди, — рассказала одна из матерей «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск» на время ремонта детские поликлиники №1 и №2 переехали в поликлинику на ул Пушкина №172. Когда закончится ремонт и детские переедут на свои места, в пресс-службе Центральной больницы Бердска пока затрудняются ответить.

— Информация будет предоставлена после окончания ремонта, — уточнил пресс-секретарь ЦГБ Евгений Ермаков сегодня, 21 октября.

Как только «Курьер. Среда. Бердск» станет известна дата переезда «домой» детских поликлиник, будет опубликована информация. Читайте подробности в ближайшее время.

Огромная очередь собралась к педиатру в детской поликлинике Бердска.

Автор видео Алена Романцова.

Очередь к педиатру: 30 родителей с детьми толпились в детской поликлинике Бердска
Очередь к педиатру: 30 родителей с детьми толпились в детской поликлинике Бердска
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От редакции

Стояли в очереди в детской?

Аноним, 21 октября 2019 12:37
Как не стыдно родителям так издеваться над своими детьми. Ну есть же платные, в которых недорого и очень быстро. Зачем обязательно халяву выискивать?
Аноним, 21 октября 2019 12:42
Очередь за халявой
Я, 21 октября 2019 12:48
Аноним, Вы вообще адекватный человек? Почему родители должны тащить платно детей, когда есть возможность попасть на приём бесплатно. Мы итак лора, невролога, хирурга проходим платно. Потому как их просто нет.не у всех как у вас есть возможность платно лечить ребёнка...
Аноним, 21 октября 2019 13:20
И правильно, давайте вообще закроем поликлиники: нечего халяву искать. Может чиновнику от здравоохранения на яхту не хватает, а вы тут хотите бесплатно полечиться.
А нет денег на платного врача - так государство вас рожать не просило.
123, 21 октября 2019 13:38
Аноним, вы сходите проверьте свою адекватность к психиатру.

Вы вообще понимаете, что часть этой очереди сформирована самим врачом, который назначил повторный прием пациентов на понедельник? Другая часть сформирована заболевшими в пятницу-субботу-воскресенье и не имеющими никакой возможности лечиться платно. Вы в курсе, сколько стоит прием у педиатра платного? Давайте только не искать где дешевле, а среднюю цену возьмем, это 1000 рублей. Приемов нужно 2-3 на ребенка. Плюс лекарства сверху. Плюс больничный, который далеко не у всех оплачивается хорошими суммами, да и эти суммы не покрывают разницу между тем сколько платит ФСС и тем, сколько гражданин заработает на своей работе за время больничного.

Любая болезнь - это ТОЛЬКО убытки.

Проблема нынешней системы здравохранения - это не проблема родителей, это проблема системы здравохранения. Заболевшие дети с родителями должны не к своему педиатру толпиться в очереди с выздоравливающими детьми, а сидеть в отдельной очереди к нескольким врачам. Желательно в отдельном помещении. А те, кто идет на повторный прием или же по каким-то другим вопросам - должны распределяться по времени приема таким образом, чтобы соблюдалось условия:
1. Пациент пришел ко времени и попал на прием в свое время
2. Пациент получил 100% своего времени на прием
3. Врач отработал положенные ему по договору часы и не потребовалось принимать никого сверх нормы.

За это отвечает главврач поликлиники и местные чиновники здравохранения. К сегодняшнему дню все главврачи в носу ковырялись и ничего не делали для того, чтобы врачи не перерабатывали, а пациенты попадали в свое время на прием и им отводилось положенное им время на прием.

А заложниками этой тупости и глупости управленцев становятся как ВРАЧИ, так и их ПАЦИЕНТЫ, так как если суммировать все переработки врача за неделю, то достигнув 40 часов общего рабочего времени, работодатель по ТК обязан предоставить 2 непрерывных выходных сотруднику. Вот и смотрим, врач утром, например, работает по участку- обходит больных на дому, после обеда он ведет прием в поликлинике. На приеме у него 30 человек по 15 минут на человека (это норма, я как родитель имею право на ВСЕ эти 15 минут). Итого утром 3-5 часов беготни + в кабинете почти 8 часов. Но если врач будет всех принимать положенное время (15 минут на человека), то за то, что он соблюдает нормы его накажут, мол не справляется. Тогда врач начинает урезать время приема пациентов с 15 минут до 5-7 минут, чтобы уложиться в рабочее время.

В итоге в одной ситуации ущемлены пациенты, так как на них просто нет времени для внимательного осмотра, а в другой врач попадает под наказания, если он соблюдает права пациентов, но при этом портит статистику главврачу.

А ещё, вы, аноним, не поверите, но нынче и к платным врачам очереди скапливаются. Например, вы смело 2-3 часа в лор практике к лору можете отсидеть, что к взрослому, что к детскому. Так что сходите, проверьтесь на адкеватность.
Аноним, 21 октября 2019 13:46
На эту "халяву" налоги платятся.
Мама, 21 октября 2019 12:50
Завтра я еду сдавать кровь ребёнку. Сделаю видео отчёт. Как то слишком сладенько как то у редакции получилось
Аноним, 21 октября 2019 13:21
Ну видимо они заранее предупредили, что приедут снимать.
Аноним, 21 октября 2019 13:52
в пошлый раз возникал вопрос: какие именно анализы сдают.
Расскажите: общую, биохимию, или маркеры?

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