История Алексея Зорина: За продажу Mitsubishi Outlander наркоторговца во второй раз судит экс-начальника следствия МВД и его подельников суд Бердска

Трое подельников из полиции Бердска решили нажиться на подозреваемом в сбыте наркотиков. Они вынудили продать им подешевле его Mitsubishi Outlander, а разницу в цене поделили между собой. Их уже осудили за мошенничество в особо крупном размере, служебный подлог и отмывание денег. После протеста прокуратуры судят еще раз.

Экс-начальника следствия повторно судят с двумя оперативниками из наркоконтроля в Бердске

21 октября прошел второй суд после приговора по делу о мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег тремя экс-полицейскими из Бердска. На скамье подсудимых бывший начальник следственного отдела бердской полиции Алексей Зорин и два его коллеги из отдела наркоконтроля — оперуполномоченный Богдан Кравчук и и. о. начальника отдела Ивану Мощенко. Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», 6 сентября 2019 года они осуждены за хищение вещественных доказательств. 1 октября, уголовное дело направлено в бердский городской суд на повторное рассмотрение. Судьей электронной программой выбрана Татьяна Васюхневич. 21 октября прошел повторный суд, где было отменен особый порядок рассмотрения дела. Потерпевшего Абраменко привели на слушание тоже в наручниках. Он сейчас находится в СИЗО, его судят за незаконный оборот наркотиков.

Предыстория

2 марта 2019 года в кабинете начальника следственного отдела полиции Бердска Зорина до позднего вечера были обыски. Его заподозрили в хищении и продаже вещдоков. Обыскали и его дом. Штурмовали бердский отдел МВД полицейский спецназ и сотрудники ФСБ. Под подозрением находятся еще несколько высокопоставленных полицейских.

По информации источников «Курьер. Среда. Бердск» в правоохранительных органах во время задержания он оказал сопротивление. Попытался разбить свой мобильник и выбросить его в окно (кабинет находится на 4-м этаже). Но оперативники пресекли его попытки.

Второй фигурант дела исполняющий обязанности начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков Иван Мощенко. Третий — подчиненный Мощенко Богдан Кравчук. Вскоре они тоже были задержаны и до суда находились под арестом.

Суть дела

По версии следствия, вечером 16 января 2019 года у дома № 5 микрорайона Северного Бердска у бердчанки изъяли наркотик мефедрон, купленный через «закладку». Полицейские возбудили уголовное дело, а чуть позже задержали подозреваемого в совершении преступления — А. Абраменко. У задержанных сотрудников бердской полиции возник преступный умысел завладеть автомобилем Mitsubishi Outlander наркоторговца. Его цена на рынке около 1 000 000 рублей.

Следствие предполагает, что правоохранители ввели в заблуждение Абраменко о предстоящем аресте транспортного средства и склонили его продать авто через «подставное лицо» за 400 000 рублей. Через пару недель авто продали перекупщику, но уже за 970 000 рублей. Полученную разницу полицейские поделили между собой.

Суд с этой версией согласился. Трое обвиняемых раскаялись в содеянном и попросили судью рассмотреть уголовное дело в особом порядке. Суд принял положительное решение в ответ на просьбу подельников.

Обвинение

Алексею Зорину предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), Ивану Мощенко — по ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 160 и ч.1 ст. 292 УК (мошенничество, присвоение вверенного имущества, служебный подлог), Богдану Кравчуку по ч.4 ст. 159 и ч. 1 ст. 174.1 УК (мошенничество, отмывание нелегальных доходов). Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области.

При вынесении приговора троим экс-полицейским судья бердского городского суда Наталья Агеева учла наличие у них малолетних детей, полное признание вины, явку с повинной, частичное возмещение похищенных денег и содействие следствию. Приговор судья читала более часа. По решению суда, похищенные деньги вернут потерпевшим Алексею Абрамову и Марии Бузе. Автомобиль Mitsubishi Outlander оставят новому владельцу.

Судья огласила свой вердикт, назначив Алексею Зорину — 2 года колонии общего режима, Ивану Мощенко — 2 года колонии общего режима, Богдану Кравчуку — 1 год и 10 месяцев колонии общего режима и штраф в размере 30 тысяч рублей. Конвой поместил троих осужденных в клетку в зале суда.

Судят повторно

Отменить приговоры потребовала областная прокуратура, посчитавшая необоснованным рассмотрение дела в особом порядке. На стадии следствия признались не все. Дело было вновь отправлено на новое рассмотрение в Бердский городской суд. Судья Татьяна Васюхневич начала рассмотрение уголовного дела во второй раз. Фигуранты пока остаются под арестом.

21 октября на повторном суде Алексей Зорин и его двое экс-коллег Богдан Кравчук и Иван Мощенко вступили против присутствия СМИ на судебных заседаниях. Однако Татьяна Васюхневич не согласилась с доводами стороны защиты.

На заседании государственный обвинитель попросила прекратить особый порядок судебного разбирательства.

— Прошу назначить рассмотрение уголовного дела в общем порядке, поскольку подсудимые при даче показаний не были полностью согласны с предъявленными обвинениями, — уточнила прокурор.

Судья Татьяна Васюхневич приняла решение о разосабливании дела. После окончания суда к клетке с подсудимыми подходили пришедшие девушки. Видимо, супруги экс-полицейских. Конвой запретил им общаться и приказал отойти от клетки. Потерпевший под конвоем также тепло прощался на расстоянии со своей девушкой.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», руководство управления МВД по Новосибирской области после признания Зорина и его подельников в преступлении, их уволили из органов внутренних дел в связи с порочащим проступком и утерей доверия. Их непосредственные начальники понесли дисциплинарное наказание.

Следующее судебное заседание состоится 27 ноября. Читайте подробности в ближайшее время

Автор видео Алена Романцова.