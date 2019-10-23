Отец пропавшего Евгения Шуршилина из Бердска: Нет зацепок для поиска моего сына

14-летнего мальчика ищут вторые сутки. Отряд «Лиза Алерт» пока не объявил общий сбор для поиска подростка.

Женя Шуршилин ушел из дома и пропал утром 22 октября

Пока не нашли пропавшего без вести 14-летнего Евгения Шуршилина из Бердска. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил 23 октября в 17.20 отец мальчика Алексей Шуршилин.

Пока нет никаких зацепок, где может находиться сын, отметил Алексей Сергеевич.

Напомним, утром 22 октября Евгений Шуршилин ушел из дома, но в школу не пришел. Вечером этого же дня родные забили тревогу. К ним подключились родители одноклассников и начали обзванивать больницы и морги. Отец подростка Алексей Шуршилин написал заявление в полицию и обратился за помощью в поисковый отряд «Лиза Алерт».

Мальчика искали как полицейские, так и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Днем 23 октября в соцсети прошло сообщение, что подросток нашелся, мол, играл в игру «Пропади на сутки». Но это была недостоверная информация.

Информацию о продолжении поиска подтвердила в 14.35 руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонская:

— Поиск продолжается. Мальчик не найден. Автономные задачи люди выполняют. Общий сбор на данный момент не объявляли.

Алексей Шуршилин опроверг факты об игре и о том, что сын нашелся.

По словам матери одноклассника Жени Марии Александровны, она впервые слышит об игре «Пропади на сутки».

-Если в школе что-то происходит, это никогда не проходит мимо родителей. Если дети играли бы в такую игру, мы обязательно бы знали, — отметила Мария Александровна.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» Управлении МВД по Новосибирской области, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по розыску ребенка. Опрошены педагоги, одноклассники, отсмотрены видеозаписи, на которые мог попасть несовершеннолетний. Ориентировки разосланы во все отделы полиции. Проверяется вся информация, поступающая от граждан. Ориентирован личный состав отдела, в том числе патрульно-постовая служба. Проверяются места концентрации несовершеннолетних, отметил в Управлении МВД.

Если у вас есть информация о мальчике, вы видели похожего ребенка или вам известно о его местонахождении, вы можете сообщить эту информацию отцу мальчика Алексею Шуршилину по телефону 8913-935-45-07.

Отделом МВД России по городу Бердску разыскивается без вести пропавший несовершеннолетний Шуршилин Евгений Алексеевич, 31.10. 2004 года рождения, который 21 октября самовольно ушел из дома 27 по улице Полярной Бердска и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид около 15 лет, рост около 172-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы темного цвета.

На момент ухода был одет в серую шапку, черную куртку с вставками красного цвета, расположенной в районе груди, вельветовые брюки светло-зеленого цвета, ботинки черного цвета. При себе находился школьный рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего просят сообщить в полицию по телефону: 8-383-41-3-00-23, 8-383-09-93, 8-953-887-79-11, 8-383-232-41-10.