Отец потерявшегося Евгения Шуршилина из Бердска: Экстрасенсы не ходят в наш дом

В СК сообщили, что подростка еще не нашли. Отец мальчика просит людей не распространять слухи.

Теперь каждый может иметь представление, в какой куртке ушел из дома Евгений Шуршилин

Экстрасенсы ломятся в дом пропавшего 14-летнего Евгения Шуршилина из Бердска. Об этом сообщили в «Курьер. Среда. Бердск» 24 октября.

Отец потерявшегося мальчика Алексей Шуршилин опровергает тот факт, что в его дом ломятся экстрасенсы, просто он боится, что у подростков возникнет желание приходить к их дому. Поэтому он не хочет, чтобы в СМИ упоминался номер их дома.

Пока никаких новостей о сыне у Алексея Сергеевича нет. Он отметил, то что СК возбудил уголовное дело в связи с пропажей его сына, даст больше возможности для его поиска.

Алексей Шуршилин, что никаких «странных» звонков ему не поступает, хотя в первый день поиска приходила пара sms просто с номерами телефонов. Но он не стал на них отвечать.

Подростка пока не нашли, поиски продолжаются, сообщил в полдень 25 октября «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник руководителя Управления СК по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Чечулин.

Напомним, утром 22 октября Евгений Шуршилин ушел из дома, но в школу не пришел. Вечером этого же дня родные забили тревогу. Днем 23 октября в соцсети прошло сообщение, что подросток нашелся, мол, играл в игру «Пропади на сутки». Но это была недостоверная информация. Поиском пропавшего занялись полиция и поисковый отряд «Лиза Алерт».

Срочный сбор на поиски пропавшего школьника Евгения Шуршилин объявил поисковый отряд «Лиза Алерт» Новосибирска вечером 23 октября. 300 человек искали мальчика почти всю ночь.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» утром 24 октября отец подростка Алексей Шуршилин, полиция отрабатывает версию, что его сын уехал из Бердска. Сестра, бабушка и дедушка да и сам отец пребывают в шоковом состоянии. Они думают только о том, чтобы Женя быстрее вернулся домой.

С учетом того, что ранее мальчик самовольных уходов не совершал, поводов для того, чтобы куда-нибудь уйти на длительное время, не предупредив об этом родственников, у него не имелось, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В Бердск направлены следователи-криминалисты СКР по Новосибирской области для оказания практической помощи в расследовании уголовного дела. Следователями СКР проведен осмотр места жительства пропавшего, а также местности вблизи дома и школы, где, по предварительным данным, мог находиться мальчик.

Допрашиваются родственники, знакомые и одноклассники несовершеннолетнего, анализируется информация о личности этого мальчика и его окружения.

Ситуация находится под контролем мэра Бердска, СК комиссии по делам несовершеннолетних, поиском подростка занимается поисковый отряд «Лиза Алерт». В последней листовке поисковики опубликовали изображение куртки Евгения Шуршилина.

Если у вас есть информация о мальчике, вы видели похожего ребенка или вам известно о его местонахождении, вы можете сообщить эту информацию отцу мальчика Алексею Шуршилину по телефону 8913-935-45-07.

Отделом МВД России по городу Бердску разыскивается без вести пропавший несовершеннолетний Шуршилин Евгений Алексеевич, 31.10. 2004 года рождения, который 22 октября самовольно ушел из дома по улице Полярной Бердска и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид около 15 лет, рост около 172-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы темного цвета.

На момент ухода был одет в серую шапку, черную куртку с вставками красного цвета, расположенной в районе груди, вельветовые брюки светло-зеленого цвета, ботинки черного цвета. При себе находился школьный рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего просят сообщить в полицию по телефону: 8-383-41-3-00-23, 8-383-09-93, 8-953-887-79-11, 8-383-232-41-10.

Что могло случиться с подростком?

Подпись к фото: Пошел четвертый день, как пропал Евгений Шуршилин