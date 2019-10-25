Розыск: Кинологи ищут пропавшего 14-летнего Евгения Шуршилина в лесах Бердска

СК возбудил уголовное дело по требованию прокурора Романа Сивака. У правоохранителей теперь «развязаны» руки. Подростка ищут по всей России.

Мальчик ушел из дома 22 октября

Сегодня, 25 октября, кинологи ГУ МВД по Новосибирской области приступили к поиску пропавшего 14-летнего мальчика Евгения Шуршилина из Бердска. Подросток, напомним, ушел в школу № 13 из дома в микрорайоне Южном утром 22 октября, но до учебного заведения и дома так и не дошел.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» возбуждение уголовного дела по статье предусмотренной ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство, инициировал прокурор Бердска Роман Сивак. Оснований для того, чтобы ребенок просто ушел из дома — нет, считает прокурор Бердска.

— По отзывом одноклассников и знакомых семьи, Евгений — спокойный и уравновешенный ребенок. Он немного замкнутый в себе, но это не основание для побега из дома. Дело возбудили для того, чтобы быстро и четко провести оперативно-розыскные мероприятия. Сегодня кинологическая служба начала работать. Будут ходить по лесу, искать ребенка. Огромная благодарность поисковому отряду «Лиза Алерт» и простым гражданам, которые ищут мальчика. Я всегда отношусь к таким людям с глубоким уважением, — отметил Роман Андреевич.

Стоит отметить, что поиск пропавшего школьника распространился за город. Прокурор Бердска в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 25 октября, обратился к жителям города с просьбой не распространять фейковые сведения о пропавшем мальчике.

— Все, что касается детей., это всегда очень сложно. Некоторые вещи нужно хранить в тишине. Давайте понимать, что чувствует сейчас близкие и отец этого ребенка. Мы все родители. Каждый может представить на секундочку, что чувствует семья Жени. есть недобросовестные люди, которые пользуются подобными ситуациями: вылить что-то в сеть и хайпануть. Это ведь всегда игры на фоне родительских чувств. Я призываю всех граждан перед тем как пересылать какую-то информацию, проанализировать ее и проверить, — обратился к бердчанам Роман Сивак.

Пропал мальчик!

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 22 октября 2019 года в правоохранительные органы Новосибирской области поступило сообщение о безвестном исчезновении жителя города Бердска 2004 года рождения. С учётом того, что ранее мальчик самовольных уходов не совершал, поводов для того, чтобы куда-нибудь уйти на длительное время, не предупредив об этом родственников, у него не имелось, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, утром 22 октября 2019 года мальчик ушел из дома на учёбу в местную школу, после чего информации о местонахождении несовершеннолетнего не имеется, сообщает СК по Новосибирской области.

В настоящее время следователями СКР во взаимодействии с сотрудниками полиции и волонтёрами проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на скорейшее обнаружение без вести пропавшего.

В город Бердск направлены следователи-криминалисты СКР по Новосибирской области для оказания практической помощи в расследовании уголовного дела. Следователями СКР проведён осмотр места жительства пропавшего, а также местности вблизи дома и школы, где, по предварительным данным, мог находиться мальчик.

Допрашиваются родственники, знакомые и одноклассники несовершеннолетнего, анализируется информация о личности этого мальчика и его окружения. Расследование уголовного дела продолжается.

Сынок, вернись домой

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» отец подростка Алексей Шуршилин, полиция отрабатывает версию, что его сын уехал из Бердска. Сестра, бабушка и дедушка да и сам отец пребывают в шоковом состоянии. Они думают только о том, чтобы Женя быстрее вернулся домой.

Алексей Шуршилин очень бы хотел, чтобы его слова услышал сын:

-Женя, мы все тебя очень любим. И очень ждем твоего возвращения. Чтобы не случилось, возвращайся скорее домой. Мы не упрекнем тебя ни в чем, не обругаем, не обидим. Не накажем. Ведь ты для нас самый родной человек. Ты даже не представляешь, как сильно мы все переживаем. Вернись домой, сын.

Это не игры

Мальчика ищут как полицейские, так и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Днем 23 октября в соцсети прошло сообщение, что подросток нашелся, мол, играл в игру «Пропади на сутки». Но это была недостоверная информация.

Алексей Шуршилин опровергал факты об игре и то, что сын нашелся.

По словам матери одноклассника Жени Марии Александровны, она впервые слышит об игре «Пропади на сутки».

-Если в школе что-то происходит, это никогда не проходит мимо родителей. Если дети играли бы в такую игру, мы обязательно бы знали, — отметила Мария Александровна.

Экстрасенсы атакуют семью?

Экстрасенсы ломятся в дом пропавшего 14-летнего Евгения Шуршилина из Бердска. Об этом сообщили в «Курьер. Среда. Бердск» 24 октября.

Отец потерявшегося мальчика Алексей Шуршилин опровергает тот факт, что в его дом ломятся экстрасенсы, просто он боится, что у подростков возникнет желание приходить к их дому. Поэтому он не хочет, чтобы в СМИ упоминался номер их дома.

Пока никаких новостей о сыне у Алексея Сергеевича нет. Он отметил, то что СК возбудил уголовное дело в связи с пропажей его сына, даст больше возможности для его поиска.

Алексей Шуршилин, что никаких «странных» звонков ему не поступает, хотя в первый день поиска приходила пара sms просто с номерами телефонов. Но он не стал на них отвечать.

О сборе объявят

Ситуация находится под контролем мэра Бердска, Следственного комитета, комиссии по делам несовершеннолетних, все активно принимают участие в поиске подростка, соответственно правильная координация действий рассчитана на то, чтобы не расходовать ресурсы человеческие, потому что сделать большой сбор и пригласить на него 1000 человек без достаточной эффективности — это неправильно, подчеркнула руководитель поискового отряда.

Между тем отряд «Лиза Алерт» не сидит сложа руки. Волонтеры готовят дополнительные карты для работы по городу, и как только появляется какая-то информация, то работают по ней. Недавно появилась информация по куртке, где продают такую же, в которой ушел подросток. Сфотографировали, чтобы было понимание, как она выглядит.

Срочный сбор на поиски пропавшего школьника Евгения Шуршилин объявил поисковый отряд «Лиза Алерт» Новосибирска вечером 23 октября. 300 человек искали мальчика почти всю ночь.

24 октября помощь добровольце не потребовалась. Поисковый отряд автономно, своими силами провел поиск ребенка.

— Вчера было проведено совещание наше совместно с правоохранительными органами, которые занимаются поисками ребенка. На данный момент есть ряд обстоятельств, которые проверяют сотрудники полиции и СК, потому что это их полномочия. вчера мы проводили поисковые мероприятия автономно, без оповещения населения. потому что нам не нужна была помощь добровольце, как накануне. Мы обошли всеми силами,Ю которые есть в отряде. Все поставленные на вчерашний день задачи закрыты. Результатов пока нет, ребенок не найден, — резюмировала Алеся Яблонских утром 25 октября.

Если нужно будет проводить поиск, «Лиза Алерт» объявит сбор в группе социальной сети «Вконтакте» и на канале «Телеграмм», отметила Яблонских.

Внимание, розыск

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» Управлении МВД по Новосибирской области, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по розыску ребенка. Опрошены педагоги, одноклассники, отсмотрены видеозаписи, на которые мог попасть несовершеннолетний. Ориентировки разосланы во все отделы полиции. Проверяется вся информация, поступающая от граждан. Ориентирован личный состав отдела, в том числе патрульно-постовая служба. Проверяются места концентрации несовершеннолетних, отметил в Управлении МВД.

Срочный сбор на поиски пропавшего школьника Евгения Шуршилин объявил поисковый отряд «Лиза Алерт» Новосибирска вечером 23 октября. Место встречи — ул. Первомайская, 121, парковка у ТЦ «Орбита». Около 200 человек находились на месте поисковых мероприятий примерно до 4-5 утра.

Если у вас есть информация о мальчике, вы видели похожего ребенка или вам известно о его местонахождении, вы можете сообщить эту информацию отцу мальчика Алексею Шуршилину по телефону 8913-935-45-07.

Отделом МВД России по городу Бердску разыскивается без вести пропавший несовершеннолетний Шуршилин Евгений Алексеевич, 31.10. 2004 года рождения, который 21 октября самовольно ушел из дома по улице Полярной Бердска и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид около 15 лет, рост около 172-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы темного цвета.

На момент ухода был одет в серую шапку, черную куртку с вставками красного цвета, расположенной в районе груди, вельветовые брюки светло-зеленого цвета, ботинки черного цвета. При себе находился школьный рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего просят сообщить в полицию по телефону: 8-383-41-3-00-23, 8-383-09-93, 8-953-887-79-11, 8-383-232-41-10.