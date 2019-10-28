В овраге нашли тело пропавшего 14-летнего подростка Евгения Шуршилина в Бердске

31 октября мальчику исполнилось бы 15 лет. Женю нашли на рыбацких сооружениях. Правоохранители и волонтеры «Лиза Алерт» уже искали подростка на этом участке леса.

Мальчика искали шесть суток

Шесть суток искали 14-летнего школьника Евгения Шуршилина жители Бердска. Мальчик напомним, ушел из дома 22 октября в школу, но до учебного заведения и дома он так и не вернулся.

Около 5 часов дня 27 октября ребенка нашли в лесу вблизи понтонного моста речки Раздельной в Бердске. Мальчик был мертв.

Правоохранительным органом удалось отследить путь Жени: он шел через Микрорайон в поселок Боровой, а затем ушел в лес, где и свел счеты с жизнью. Если идти по понтонному мосту, то нужно пересечь протоку. С понтонного моста туда не проникнуть, только на лодке. Людей там ходит мало, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» собственный источник.

— Как показывают камеры видеорегистраторов автомобилей, он шел по дороге Микрорайона и поселка Борового. Перешел через мостик речки Раздельной и повернул направо в лес. Висел он на рыбацких сооружениях, там находится летняя стоянка рыбаков. Была веревка. Можно сказать, близко к 100%, что он сделал это сам. Признаков того, что ему помог кто-то — нет. Скорее всего он погиб днем или вечером 22 октября, как пропал. У него одежда вся чистая и не помятая, несмотря на то, что он шел по лесу. Признаков того, что он спал где-то — нет, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в правоохранительных органов сегодня, 28 октября.

Поисковики уже были на этом месте, но не заглядывали в овраг леса, где находилось тело Евгения Шуршилина. Человек, который не демонстративно это делает, а не хочет, чтобы его нашли, ищет укромное место, уверен специалист.

— У него единственное повреждение — от петли. Он умер в результате повешения от удушья, асфиксии.

Знакомые мальчика предполагают, что на такой шаг Женю толкнуло одиночество.

Напомним, утром 22 октября Евгений Шуршилин ушел из дома, но в школу не пришел. Вечером этого же дня родные забили тревогу. К ним подключились родители одноклассников и начали обзванивать больницы и морги. Отец подростка Алексей Шуршилин написал заявление в полицию и обратился за помощью в поисковый отряд «Лиза Алерт».

Мальчика искали как полицейские, так и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Днем 23 октября в соцсети прошло сообщение, что подросток нашелся, мол, играл в игру «Пропади на сутки». Но это была недостоверная информация. Полиция отрабатывала версию, что Евгений уехал из Бердска. Сестра, бабушка и дедушка да и сам отец пребывали в шоковом состоянии. Они думали только о том, чтобы Женя быстрее вернулся домой.

А 24 октября с учетом того, что ранее мальчик самовольных уходов не совершал, поводов для того, чтобы куда-нибудь уйти на длительное время, не предупредив об этом родственников, у него не имелось, по данному факту следственные органы Следственного комитета РФ по Новосибирской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

31 октября Жене исполнилось бы 15 лет. По информации «Курьер. Среда. Бердск» тело ребенка на погребение правоохранительные органы готовы выдать уже завтра, 29 октября. Редакция «Курьер. Среда. Бердск» приносит свои соболезнования семье и родным Жени Шуршилина.