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В овраге нашли тело пропавшего 14-летнего подростка Евгения Шуршилина в Бердске

08:50 28.10.2019, Марина Волкова Фото: предоставлено Алексеем Шуршилиным
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31 октября мальчику исполнилось бы 15 лет. Женю нашли на рыбацких сооружениях. Правоохранители и волонтеры «Лиза Алерт» уже искали подростка на этом участке леса.

В овраге нашли тело пропавшего 14 летнего подростка Евгения Шуршилина в Бердске
Мальчика искали шесть суток
Сюжет: Розыск Евгения Шуршилина
В овраге нашли тело пропавшего 14 летнего подростка Евгения Шуршилина в Бердске

В овраге нашли тело пропавшего 14-летнего подростка Евгения Шуршилина в БердскеНайден мертвым пропавший 22 октября школьник Евгений Шуршилин в БердскеЕщё 20 новостей

Шесть суток искали 14-летнего школьника Евгения Шуршилина жители Бердска. Мальчик напомним, ушел из дома 22 октября в школу, но до учебного заведения и дома он так и не вернулся.

Около 5 часов дня 27 октября ребенка нашли в лесу вблизи понтонного моста речки Раздельной в Бердске. Мальчик был мертв.

Правоохранительным органом удалось отследить путь Жени: он шел через Микрорайон в поселок Боровой, а затем ушел в лес, где и свел счеты с жизнью. Если идти по понтонному мосту, то нужно пересечь протоку. С понтонного моста туда не проникнуть, только на лодке. Людей там ходит мало, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» собственный источник.

— Как показывают камеры видеорегистраторов автомобилей, он шел по дороге Микрорайона и поселка Борового. Перешел через мостик речки Раздельной и повернул направо в лес. Висел он на рыбацких сооружениях, там находится летняя стоянка рыбаков. Была веревка. Можно сказать, близко к 100%, что он сделал это сам. Признаков того, что ему помог кто-то — нет. Скорее всего он погиб днем или вечером 22 октября, как пропал. У него одежда вся чистая и не помятая, несмотря на то, что он шел по лесу. Признаков того, что он спал где-то — нет, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в правоохранительных органов сегодня, 28 октября.

Поисковики уже были на этом месте, но не заглядывали в овраг леса, где находилось тело Евгения Шуршилина. Человек, который не демонстративно это делает, а не хочет, чтобы его нашли, ищет укромное место, уверен специалист.

— У него единственное повреждение — от петли. Он умер в результате повешения от удушья, асфиксии.

Знакомые мальчика предполагают, что на такой шаг Женю толкнуло одиночество.

Напомним, утром 22 октября Евгений Шуршилин ушел из дома, но в школу не пришел. Вечером этого же дня родные забили тревогу. К ним подключились родители одноклассников и начали обзванивать больницы и морги. Отец подростка Алексей Шуршилин написал заявление в полицию и обратился за помощью в поисковый отряд «Лиза Алерт».

Мальчика искали как полицейские, так и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Днем 23 октября в соцсети прошло сообщение, что подросток нашелся, мол, играл в игру «Пропади на сутки». Но это была недостоверная информация. Полиция отрабатывала версию, что Евгений уехал из Бердска. Сестра, бабушка и дедушка да и сам отец пребывали в шоковом состоянии. Они думали только о том, чтобы Женя быстрее вернулся домой.

А 24 октября с учетом того, что ранее мальчик самовольных уходов не совершал, поводов для того, чтобы куда-нибудь уйти на длительное время, не предупредив об этом родственников, у него не имелось, по данному факту следственные органы Следственного комитета РФ по Новосибирской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

31 октября Жене исполнилось бы 15 лет. По информации «Курьер. Среда. Бердск» тело ребенка на погребение правоохранительные органы готовы выдать уже завтра, 29 октября. Редакция «Курьер. Среда. Бердск» приносит свои соболезнования семье и родным Жени Шуршилина.

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От редакции

Соболезнуем.

Аноним, 28 октября 2019 09:10
Жесть
Аноним, 28 октября 2019 09:17
ужасно
Новый мэр, 28 октября 2019 09:20
Всё спустят на тормозах,вот уже и одиночество придумали-клоуны,
Я, 28 октября 2019 09:28
Пол ночи не могла уснуть. Как будто родной человечек. Как так? Искали... Бред какой то. И не заглянули в овраг? А как нашли тогда? И записи с регистраторов после обнаружения нашли и увидели как он шёл.... Надо было искать тогда именно в том направлении. В общем, нет слов. Одиночество... В голове не укладывается.

Пип, 28 октября 2019 09:33
зачем ребёнку идти так далеко, так сложно, если он мог это сделать в ближайшем лесу, вот я не пойму
Аноним, 28 октября 2019 09:41
Одиночество, не причина и не повод... Либо что то в семье, либо в школе...
Аноним, 28 октября 2019 09:53
Чтобы не случилось, спи спокойно ребенок! Мир твоей душе!!!
Аноним, 28 октября 2019 09:56
Жесть жаль родных и близких жени
Натали, 28 октября 2019 10:02
Очень жаль мальчика, он учился в школе, где учатся мои дети. Как вообще ему пришло это на ум. Соболезную родным и близким.
Аноним, 28 октября 2019 10:09
Сколько сил и мужества было у парня, чтобы совершить такое. Земля пухом... Соболезную
Аноним, 28 октября 2019 10:09
Очень печальная и грустная статистика: ежедневно в мире добровольно уходят из жизни около 3 тыс. человек. Ежегодно получается примерно 1 млн. человек.
За последние 50 лет количество самоубийств выросло приблизительно на 60%.
Современный мир весьма жесток, и человеку (в особенности подросткам) бывает очень трудно адаптироваться.
Поросёнок Пётр, 28 октября 2019 10:47
Современный мир жесток? Да что вы говорите
Аноним, 28 октября 2019 10:18
НВР:
..светлая память ангелочку..

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