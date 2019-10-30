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Много пьешь: Государству выгодны запойные и деградирующие алкоголики

21:00 30.10.2019, Анастасия Солодкова Фото: pixabay.com
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Врач наркологического отделения ЦГБ Бердска Константин Фалалеев считает, что государство поощряет продажу алкоголя и табака. А Запад является полигоном для экспериментов над людьми.

Много пьешь: Государству выгодны запойные и деградирующие алкоголики
Зависимыми от алкоголя и других наркотиков людьми проще управлять

Алкоголиками можно считать людей, выпивающих даже раз в неделю, рассказывал «Курьер. Среда. Бердск» врач-нарколог бердской горбольницы Константин Фалалеев.  По оценке доктора, три дня употребления алкоголя считается запоем. Подавляющее число людей, совсем не отказавшихся от выпивки, являются алкоголиками.

И этому, по мнению Фалалеева, способствует и потворствует государство:
— Алкоголь доступен. Ты приходишь в магазин и у тебя ничего не спрашивают, преград, за исключением возрастных ограничений, нет никаких. Тонны напитков и сигарет кругом. И раз государство поддерживает это, значит, ему так надо. Зависимый человек испытывает чувство вины и стыда, он меньше требует и отрабатывает свою карму на поставленных государством условиях. Если 90 млн русских не будут пить, все станут целеустремленными, волевыми, требовательными, любопытными. С трезвыми людьми придется по-другому разговаривать. Алкоголь, табак, героин — это инструменты достижения деградации. Человека тянет к ощущению полета вниз. Это и есть самый главный наркотик. Противоположный процесс совершенствования труден, а деградировать легко и приятно. Если убрать у человека, прыгнувшего со скалы, чувство страха, он испытает эйфорию.

Между тем, Россия не является лидером в рейтинге самых пьющих стран. Больше русских пьют жители Европы и Прибалтики. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году РФ занимает шестую строчку списка с 16,2 литрами на человека, пропустив вперед Белоруссию, Украину, Эстонию, Чехию и Литву. В топ-10 также входят Италия, Франция, Великобритания, Германия. Появилась в лидерах и Южная Корея, где за год потребление алкоголя выросло на 33%.

По мнению доктора Фалалеева, Западом управляют люди, которым выгодна всеобщая деградация. Там на это работают тысячи всевозможных институтов:
— Запад, в том числе США — это полигон для экспериментов над людьми. Русский народ — последний, до кого это доходит, поскольку он так и остался несломленным, непонятным, а значит, опасным. Поэтому и насаждается русофобия. В геополитике ничего не происходит случайно. Если сложить все пазлы, то получится страшная картина мира. Его можно сравнить с термитником, где правит матка определенными сигналами. Остальные муравьи исполняют ее волю, как биороботы.

В ближайшее время врач-нарколог бердской ЦГБ расскажет о генетической предрасположенности к пьянству и важном тезисе «трезвости» — не пить в будни.

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От редакции

Кому выгодна всеобщая алкоголизация?

Аноним, 30 октября 2019 21:07
Этот врач что курит?
Аноним, 30 октября 2019 21:36
" Аноним, 30 октября 2019 21:07Этот врач что курит?"

У вас сколько точек в городе, по продаже этой дряни?
Аноним, 30 октября 2019 21:37
Этот врач говорит прописные истины.
Новый мэр, 30 октября 2019 21:23
Спивающийся народ очень удобен,пьяный не требует место в дет саду,ему не нужен ремонт во дворе,не особо волнует горячая вода и канализация. Ему требуется только выпивка!
Аноним, 30 октября 2019 21:46
удобнее только народ из наркоманов. вы ведь топите за легализацию наркоты?
Аноним, 30 октября 2019 22:07
То есть бердский врач против путинской России?
Аноним, 30 октября 2019 23:00
" Аноним, 30 октября 2019 22:07То есть бердский врач против путинской России?"

Ой как некрасиво! Вы историю учили? Сухой закон на Руси был принят в 1914 году, по требованию общин русских! В 1917 году революция, но сухой закон ещё работает и это чудо! В 1921 году издаётся дикрет, о отмене "проклятого" сухого закона, и водка ставится на поток и доход от неё, вскоре, начинают превышать доход от некоторых полезных ископаемых! Не верите? Проверьте лично!
Аноним, 30 октября 2019 22:10
"Много пьешь: Государству выгодны запойные и деградирующие алкоголики"


Гениальная развёрнутая и великолепно обоснованная мысль
Аноним, 30 октября 2019 23:08
НВР:
Глупо.
Без снятия стресса Алкоголем в мире будут Миллиарды депрессоидов Террористов и Бунтарей революционеров которые утопят мир в кровавых войнах и в кровавых революциях.
Аноним, 31 октября 2019 00:22
"Без снятия стресса Алкоголем в мире будут Миллиарды депрессоидов Террористов и Бунтарей революционеров которые утопят мир в кровавых войнах и в кровавых революциях."


По версии следствия, 11 октября 2019 года 44-летний житель села Глухониколаевка, снимал стресс, распивал спиртные напитки со своим 28-летним пасынком. Во время застолья произошел конфликт, в результате которого молодой человек ударил отчима ножом. Очевидцем происшествия стал 15-летний родной сын мужчины, который пытаясь защитить отца, схватил топор и нанес удары по голове обидчику. https://kurer-sreda.ru/2019/10/30/473296-zastupnik-podrostok-rubil-toporom-golovu-bratu-vonzivshemu-nozh-v-otca

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