"Много пьешь: Государству выгодны запойные и деградирующие алкоголики"

Зависимыми от алкоголя и других наркотиков людьми проще управлять

Алкоголиками можно считать людей, выпивающих даже раз в неделю, рассказывал «Курьер. Среда. Бердск» врач-нарколог бердской горбольницы Константин Фалалеев. По оценке доктора, три дня употребления алкоголя считается запоем. Подавляющее число людей, совсем не отказавшихся от выпивки, являются алкоголиками.

И этому, по мнению Фалалеева, способствует и потворствует государство:

— Алкоголь доступен. Ты приходишь в магазин и у тебя ничего не спрашивают, преград, за исключением возрастных ограничений, нет никаких. Тонны напитков и сигарет кругом. И раз государство поддерживает это, значит, ему так надо. Зависимый человек испытывает чувство вины и стыда, он меньше требует и отрабатывает свою карму на поставленных государством условиях. Если 90 млн русских не будут пить, все станут целеустремленными, волевыми, требовательными, любопытными. С трезвыми людьми придется по-другому разговаривать. Алкоголь, табак, героин — это инструменты достижения деградации. Человека тянет к ощущению полета вниз. Это и есть самый главный наркотик. Противоположный процесс совершенствования труден, а деградировать легко и приятно. Если убрать у человека, прыгнувшего со скалы, чувство страха, он испытает эйфорию.

Между тем, Россия не является лидером в рейтинге самых пьющих стран. Больше русских пьют жители Европы и Прибалтики. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году РФ занимает шестую строчку списка с 16,2 литрами на человека, пропустив вперед Белоруссию, Украину, Эстонию, Чехию и Литву. В топ-10 также входят Италия, Франция, Великобритания, Германия. Появилась в лидерах и Южная Корея, где за год потребление алкоголя выросло на 33%.

По мнению доктора Фалалеева, Западом управляют люди, которым выгодна всеобщая деградация. Там на это работают тысячи всевозможных институтов:

— Запад, в том числе США — это полигон для экспериментов над людьми. Русский народ — последний, до кого это доходит, поскольку он так и остался несломленным, непонятным, а значит, опасным. Поэтому и насаждается русофобия. В геополитике ничего не происходит случайно. Если сложить все пазлы, то получится страшная картина мира. Его можно сравнить с термитником, где правит матка определенными сигналами. Остальные муравьи исполняют ее волю, как биороботы.

В ближайшее время врач-нарколог бердской ЦГБ расскажет о генетической предрасположенности к пьянству и важном тезисе «трезвости» — не пить в будни.