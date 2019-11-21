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Раненая в смертельном ДТП турчанка из Mazda RX-8 четвертые сутки находится в критическом состоянии в ЦГБ Бердска

13:24 21.11.2019, Анастасия Солодкова Фото: ГУ МВД по НСО
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У пострадавшей в аварии на трассе Р-256 уроженки Турции серьезная травма головы и множественные переломы. Ее супруг Илья Боровиков погиб на месте при столкновении с фурой MAN. Его похоронили 19 ноября. Он был за рулем спорткара.

Раненая в смертельном ДТП турчанка из Mazda RX 8 четвертые сутки находится в критическом состоянии в ЦГБ Бердска
«Мазда» не подлежит восстановлению

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», днем сегодня, 21 ноября, все еще лежит в реанимации супруга погибшего в воскресном ДТП Ильи Боровикова. Она родом из Турции. Слухи о ее смерти не подтвердились.

Все время с 17 ноября, когда произошла смертельная авария на трассе Р-256 у ТЦ «Колорлон», 31-летняя турчанка находится в критическом состоянии. Врачи борются за ее жизнь, но не делают утешительных прогнозов. Слишком тяжелыми оказались травмы. Как удалось выяснить «Курьер. Среда. Бердск» у пострадавшей буквально раскроен череп, что привело к повреждению мозга, множественные переломы.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», погиб 29-летний житель Бердска Илья Боровиков, родившийся 23 февраля 1990 года и окончивший НГПУ в 2013-м. На свою страничку во «ВКонтакте» он заходит 17 ноября в 10.22 — за полтора часа до смерти. В последнее время он работал в должности заместителя гендиректора ПО «Сиббиофарм» по внешнеэкономической деятельности. Коллеги скорбят по безвременно ушедшему сотруднику. Он не дожил трех месяцев до своего 30-летия.

Напомним, смертельное ДТП произошло 17 ноября около полудня на повороте в поселок Агролес. Красная Mazda RX-8 вылетела под колеса большегруза MAN. Гоночная машина выезжала со второстепенной полосы на дорогу в сторону Искитима и напротив ТЦ «Колорлон» ее занесло под встречный грузовик. Водителя гоночного спорткара зажало в салоне. Он скончался моментально после мощного удара.

На место происшествия выезжали спасатели и пожарные. Возгорания при ударе двух автомобилей не произошло. Но подстраховаться было необходимо, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» в понедельник замначальника пожарной охраны города Тихон Фроловский.

— Они (водитель и пассажирка — прим. ред.) не были пристегнуты ремнями безопасности. Поэтому ее растянуло по салону — ноги остались впереди, а сама в задней части машины, — пояснил Фроловский.

Полицейские разбираются в обстоятельствах трагического ДТП. По уточненной информации из пресс-службы управлении МВД по Новосибирской области, за рулем грузового «МАНа» находился 51-летний житель Барнаула. Смертельная авария произошла 17 ноября около 11.50 на 39-м км, напротив ТЦ «Колорлон». Бердчанин, управляя автомобилем «Мазда RX-8», двигался по автодороге Р-256 «Новосибирск-Ташанта» со стороны Новосибирска в направлении Искитима. Не справившись с управлением, он выехал на встречку, где допустил столкновение с грузовым автомобилем.

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