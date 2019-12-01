Для больного онкологией 6-летнего Игоря Орехова собрали 37 тыс. рублей за двое суток жители Бердска

Чуть больше месяца назад Игорек был самым веселым на свете ребенком, сейчас он почти не улыбается

Помогают собрать деньги на лечение больного онкологией 6-летнего Игоря Орехова из Черепановского района читатели «Курьер. Среда. Бердск». По словам мамы Игорька Татьяны, с 26 ноября на ее карту поступили 37 тыс. рублей от бердских благотворителей.

Татьяна со слезами в голосе благодарит всех неравнодушных людей, не оставшихся в стороне от ее несчастья.

Сегодня Игорьку получше, и он собрался отправиться в игровую комнату, чтобы поиграть на компьютере, рассказала мама мальчика. Однако, он расстроен тем, что с ним происходит после химиотерапии.

— Начали выпадать волосы, он берет их ручонкой и вырывает. Говорю, что придет парикмахер, нужно будет постричься, а он не хочет остаться совсем без волос. Расстраивается. Я тогда ему говорю: ну, хочешь, я постригусь вместе с тобой. А он в ответ: «Нет, мама, тебе не надо», — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна Орехова.

Напомним, отчаявшаяся мать 6-летнего мальчика, которому поставлен диагноз «нейробластома IV степени» просила помочь спасти сына от смерти жителей Бердска. Это возможно сделать, но нужны огромные деньги — более 4 млн рублей. Онкология, уже на последней стадии, выявилась у ребенка совершенно неожиданно. У Игорька заболели ножки. Вначале врачи посчитали, что боли связаны с ростом ребенка. Но они не проходили. Встревоженная мама мальчика настояла на госпитализации сына и его обследовании. И тогда все выяснилось.

Более месяца 29-летняя Татьяна Орехова живет как в аду. Нейробластома IV степени — такой вердикт вынесли доктора для 6-летнего Игорька. Это самая агрессивная и непредсказуемая опухоль. Симптомы дает уже при возникновении метастазов. Четвертую неделю мама с сыном находятся в Краснообской больнице. Игорь уже перенес первый блок химиотерапии, самый сильный и высокодозный. Предстоит пройти еще восемь. Врачи надеются, что после всех этих процедур опухоль уменьшится — сейчас она неоперабельна.

После операции Игорь с мамой отправятся в Санкт-Петербург для забора клеток костного мозга. Затем вернуться в Краснообск чтобы сделать шесть блоков химиотерапии. И снова нужно будет ехать в Санкт-Петербург для пересадки клеток. Тогда Игорю понадобится дорогостоящая иммунотерапия, без которой вероятность рецидива 100%. Именно для нее требуются огромные деньги.

Первый муж Татьяны, оставив ее с двумя маленькими детьми на руках. Она вышла замуж и родила третьего ребенка. Но второй муж ушел, когда у Игоря случились проблемы со здоровьем, сказав, что это ее ребенок, значит, и ее проблемы.

На двоих детей Татьяна получает пенсию по потере кормильца. Но из-за болезни сына лишилась подработки в 800-1000 рублей в день. Сидела ночами за компьютером и оформляла юридические документы.

На иммунотерапию для малыша необходимо собрать 4 млн. 400 тыс. рублей. Неравнодушные благотворители на 29 ноября собрали 519 тыс. рублей.

Если вы готовы помочь малышу, можете перечислять деньги на карту Сбербанка 4274320022224359 (Татьяна Александровна), номер телефона мамы Игоря привязан к карте: 8-913-480-00-21.