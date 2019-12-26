Вышла на работу осужденная за растрату 1 млн рублей Анна Захарова в мэрию Бердска

Приговор в отношении чиновницы вступит в законную силу 30 декабря. 24 декабря она отработала без содержания. А с 25 — ушла на больничный.

Приговор в отношении Анны Захаровой еще не вступил в законную силу

Вышла на работу осужденная за растрату 1 млн рублей из бюджета Бердска экс-директор муниципального ЦИМО Анна Захарова. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили достоверные источники. Этот факт «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили сотрудники администрации Бердска. В первый рабочий день после долгого перерыва она пришла со своей мамой и адвокатом.

— Да, ее видели здесь. Работала. Но с сегодняшнего дня она ушла на больничный, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» коллеги Анны Захаровой сегодня, 25 декабря.

Напомним, около полутора лет судья бердского городского суда рассматривала уголовное дело в отношении четырех подсудимых — Анны Захаровой, Ники Шапран, Сергея Горубнова и Ирины Кращук, которых подозревали в пособничестве.

Они обвинялись в растрате бюджетных средств в муниципальном учреждении Центр информационного и материального обеспечения. По версии следствия, Захарова незаконно выписывала себе премии на общую сумму в 1 млн рублей. 19 декабря в отношении Анны Захаровой вынесен обвинительный приговор.

Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ по трем эпизодам . На основании ч.ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, с лишением в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, в муниципальных унитарных предприятиях, в учреждениях и органах местного самоуправления на срок 3 года. Наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Кроме того, чиновница получила дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, в муниципальных унитарных предприятиях, в учреждениях и органах местного самоуправления. Мера пресечения в отношении Анны Захаровой в виде домашнего ареста изменена до вступления приговора суда в законную силу на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Она была освобождена из-под домашнего ареста в зале суда. Приговор в отношении Анны Захаровой вступит в законную силу 30 декабря.

Доверитель Анны Захаровой Николай Муштин в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» отметил, что он и его подзащитная изучают приговор бердского горсуда. Вопрос об обжаловании приговора находится на стадии обсуждения.

— У нас есть еще время подумать. По моему мнению, как адвоката, ни один из эпизодов уголовного дела не доказан. Ни один из эпизодов, даже с точки зрения формальной стороны, не выдерживает критики, — высказал свою позицию адвокат Николай Муштин 24 декабря.