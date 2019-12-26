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Вышла на работу осужденная за растрату 1 млн рублей Анна Захарова в мэрию Бердска

13:50 26.12.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Приговор в отношении чиновницы вступит в законную силу 30 декабря. 24 декабря она отработала без содержания. А с 25 — ушла на больничный.

Вышла на работу осужденная за растрату 1 млн рублей Анна Захарова в мэрию Бердска
Приговор в отношении Анны Захаровой еще не вступил в законную силу
Сюжет: Анна Захарова
Вышла на работу осужденная за растрату 1 млн рублей Анна Захарова в мэрию Бердска

Вышла на работу осужденная за растрату 1 млн рублей Анна Захарова в мэрию Бердска«Ни один эпизод не доказан»: Обсуждает обжалование приговора за хищения из бюджета адвокат и экс-чиновница Анна Захарова из БердскаЕщё 23 новости

Вышла на работу осужденная за растрату 1 млн рублей из бюджета Бердска экс-директор муниципального ЦИМО Анна Захарова. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили достоверные источники. Этот факт «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили сотрудники администрации Бердска. В первый рабочий день после долгого перерыва она пришла со своей мамой и адвокатом.

— Да, ее видели здесь. Работала. Но с сегодняшнего дня она ушла на больничный, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» коллеги Анны Захаровой сегодня, 25 декабря.

Напомним, около полутора лет судья бердского городского суда рассматривала уголовное дело в отношении четырех подсудимых — Анны Захаровой, Ники Шапран, Сергея Горубнова и Ирины Кращук, которых подозревали в пособничестве.

Они обвинялись в растрате бюджетных средств в муниципальном учреждении Центр информационного и материального обеспечения. По версии следствия, Захарова незаконно выписывала себе премии на общую сумму в 1 млн рублей. 19 декабря в отношении Анны Захаровой вынесен обвинительный приговор.

Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ по трем эпизодам . На основании ч.ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, с лишением в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, в муниципальных унитарных предприятиях, в учреждениях и органах местного самоуправления на срок 3 года. Наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Кроме того, чиновница получила дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, в муниципальных унитарных предприятиях, в учреждениях и органах местного самоуправления. Мера пресечения в отношении Анны Захаровой в виде домашнего ареста изменена до вступления приговора суда в законную силу на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Она была освобождена из-под домашнего ареста в зале суда. Приговор в отношении Анны Захаровой вступит в законную силу 30 декабря.

Доверитель Анны Захаровой Николай Муштин в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» отметил, что он и его подзащитная изучают приговор бердского горсуда. Вопрос об обжаловании приговора находится на стадии обсуждения.

— У нас есть еще время подумать. По моему мнению, как адвоката, ни один из эпизодов уголовного дела не доказан. Ни один из эпизодов, даже с точки зрения формальной стороны, не выдерживает критики, — высказал свою позицию адвокат Николай Муштин 24 декабря.

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От редакции

Работать надо?

Ольга, 25 декабря 2019 11:18
Так то она должна была выйти, иначе был бы прогул и последствия этого прогула. Но, так как её там никто с распростертыми объятиями не ждал, вынуждена отползти на больничный.
Ну, а так, конечно, наглая бабенка, без стыда и совести. Пришла на работу с МАМОЙ и адвокатом , ума палата, позорница.
Аноним, 25 декабря 2019 13:46
Не кому проверить больничный....
Аноним, 25 декабря 2019 11:39
Обхохочешся. Такая же ситуация и в МУП "СпецАвтоХозяйство".
Юрист, 25 декабря 2019 16:55
Просто «положили» на правосудие ? Мэр, очнись!!!
Депутат тапочкин, 25 декабря 2019 17:02
Ну все , пора валить из этого города, куда смотрит губернатор??????? Уважаемый пол.пред. Обратите внимания на наш город SOS !!!!!!!!!
Аноним, 25 декабря 2019 17:13
"пора валить из этого города"...гы-гы. Много штампованного пафоса.
Депутат тапочкин, 25 декабря 2019 18:15
Уважаемый аноним, никакого пафоса нет, я действительно думаю о смене места жительства, не хочу , что бы мои дети росли в этом коррумпированном городе, где начиная от руководства гарано, заканчивая главами и заместителями города за последние несколько лет громкими уголовными делами! У нас в местных сизо уже можно думу создавать из бердских правителей! Противно жить рядом с такими людьми, всю мою молодость Искитим ставили в пример , как не очень благополучный город, а вот сейчас смотрю и поражаюсь дороги чистятся, парк облагораживается, все для людей, а у нас только деньги списывают, а потом сажают очередного директора окс. Даже губернатор не на один праздник к нам не приезжает , показывает своё отношение к местному руководству, а вот в Искитиме всегда на каждый день города. Хотя сейчас в Искитим забрался наш везде ,,почетный,, житель,и местный ,, миценат,, теперь наверное и там все развалит, и застроит все скваречниками!
Ольга, 25 декабря 2019 20:20
Губернатор туда едет, потому что Искитим- это районный центр. На праздники там собираются со всех окрестных сел и деревушек. А мы кто? Так, спальный придаток Новосибирска. Поэтому, хочешь увидеть губернатора- пожалуйте сами в Новосибирск.
Гость, 25 декабря 2019 18:42
Как будто российскому правосудию не плевать на вашу критику?
Аноним, 25 декабря 2019 22:00
Судя по шее и отсутствию жизни в глазах - человек команды, не пропадёт!
Аноним, 25 декабря 2019 22:36
Боритесь Анна. Мы на вашей стороне.
Александр, 26 декабря 2019 08:45
Корефаны-пособники?
Гость, 26 декабря 2019 10:39
подруга - вагнер??!
Аноним, 26 декабря 2019 02:01
Что у нас в городе происходит? Почему всех судят? Складывается ощущение, либо это инфекция... Либо город пытаются захватить враги.
Николай, 26 декабря 2019 09:41
"За одного битого двух не битых дают"-принцып работы в мэрии. В советское время к таким людям было брезгливое отношение, как к прокаженным (не только к осужденной, но и к начальнику, который берёт на работу). С попустительства, мягких приговоров того вида преступления чиновников (они совершают эти действия осмысленно)складывается впечатление махинации в мэрии с бюджетом города-норма жизни. Вспоминаю, как в Афганистане ко мне подошли с просьбой подписать акт списания тонны арбузов, которые ни я , ни личный состав не видел. Моя естественная реакция позволила мне больше не общаться с такими людьми, "которые умеют жить", и смотреть подчинённым в глаза

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