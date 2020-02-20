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Мусорная борьба: ФАС рассмотрит дело о нарушении «Экологией-Новосибирск» закона о защите конкуренции в Новосибирской области

14:00 20.02.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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По данным антимонопольной службы регоператор нарушил ст. 10 в части навязывания контрагенту условий договора. Жалобу подал ЦПАТАП Искитима – им приходили завышенные счета. Они много раз просили «Экологию-Новосибисрк» заключить договор на реальных условиях.

Мусорная борьба: ФАС рассмотрит дело о нарушении «Экологией Новосибирск» закона о защите конкуренции в Новосибирской области
ФАС рассмотрит дело Экологии-Новосибирск за нарушение закона о защите конкуренции
Сюжет: Мусорная реформа
Мусорная борьба: ФАС рассмотрит дело о нарушении «Экологией-Новосибирск» закона о защите конкуренции в Новосибирской областиНовой мусорной свалки не появится в 2020 году рядом с БердскомЕщё 147 новостей

Федеральная антимонопольная служба рассмотрит дело в отношении регионального оператора «Экологии-Новосибирск» за нарушение закона о защите конкуренции. Информация о рассмотрении дела 10 марта опубликована на сайте управления ФАС по Новосибирской области. «Курьер. Среда. Бердск» узнал в ведомстве связано ли это с жалобами перевозчиков. Напомним, перевозчик Искитима компания «ЭКО-ЛАЙН» и еще две компании жаловались в ФАС на невыгодные условия договоров по транспортировке. ООО «Экология-Новосибирск» провела аукционы по выбору транспортной компании в регионе. Во всех выиграла одна компания «Айсберг». Директор ««ЭКО-ЛАЙН»» уверен, что старые компании просто выживают с рынка. 9 декабря «Экология-Новосибирск» опубликовала на своем сайте информацию о том, что ФАС признала жалобы компаний-перевозчиков необоснованными.

Заместитель руководителя регионального ФАС Наталья Камнева сказала «Курьер. Среда. Бердск», что комиссия не связана с жалобами транспортных компаний.

— Этот вопрос не касается перевозчиков, он касается формирования лотов на транспортировку ТКО. Комиссия назначена по статье 10, — подчеркнула Наталья Петровна 19 февраля.

Она отметила, что подробности можно будет узнать только после заседания комиссии.

На сайте ФАС региона детально расписано, что дело рассматривается по признакам нарушения ООО «Экология-Новосибирск» пункта 3 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции»*.

Также «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что жалобу на действия регионального оператора подал Центр пассажирских и автотранспортных перевозок Искитима. Его руководитель Андрей Дятлов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что регоператор завышал цену за вывезенный мусор.

— Когда нужно было заключать договора, мы написали в «Экологию-Новосибирск» с просьбой заключить договор на вывоз мусора на определенный объем, а они нам прислали договор на намного больший объем. Мы написали обращение, что нас это не устраивает. А потом нам просто пришел счет на тот завышенный объем. Месяц прошел они нам снова такой счет выставили. Мы им пишем письма, а никакой реакции. Мы уже не выдержали и подали в ФАС, — рассказал Андрей Юрьевич 19 февраля.

Дятлов отметил, что они может и хотели бы заключить договор на вывоз с другой компанией, но они не могу. Ведь регоператор является единственным поставщиком такой услуги в регионе.

— Мы хотели просто заключить нормальный договор, — отметил Андрей Дятлов.

Какой будет итог проведенной комиссии — читайте подробности в ближайшее время.

Напомним также, директор «Экологии-Новосибирск» требует обоснования тарифа на мусор в 59,88 руб. в прокуратуре. Региональный оператор по вывозу твердых бытовых отходов недоволен размером тарифа, установленного с января 2020 года.

Об этом 12 февраля на заседании комитета по строительству, ЖКК и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области сообщила генеральный директор ООО «Экология – Новосибирск» Лариса Анисимова. С 1 января 2019 года в Новосибирской области тариф на вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов на одного человека составлял 92,42 рубля. С начала 2020 года его снизили до 59,88 рубля.

*Для справки

Статья 10 звучит, как запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением. А именно — запрещаются действия (бездействие), результатом которых стали и могут стать ограничение или устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей. В пункте 3 указаны такие действия, как навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами и другими правовыми актами. А также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован.

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