Живой или мертвый? Проверяют ли в морге Бердске трупы перед вскрытием, рассказал судмедэкперт Владимир Жуков

Судмедэксперт Бердска с 50 летним стажем работы рассказал, как проверяют труп и сколько часов после смерти должно пройти перед вскрытием человека.

Перед вскрытием трупа не проводятся никакие специальные действия, для определения достоверности смерти

Каждый из нас хоть раз в своей жизни задумывается о том, что его могут похоронить заживо, происходит это после просмотра очередного фильма-триллера, прочтения фантастической книги или просто при личных размышлениях о жизни и смерти человека. Какие действия проводят в морге перед вскрытием умершего человека и стоит ли бояться, что тебя вскроют заживо, рассказал судмедэксперт с огромным стажем работы в своей области Владимир Жуков. За его плечами 50 лет работы и более 7000 вскрытых тел. Совсем недавно он поделился с читателями советами жизни для живых.

Проверяете ли вы перед вскрытием, жив человек или мертв?

— Перед вскрытием не проводятся никакие специальные мероприятия, позволяющие определить живой человек или нет. У нас четкая инструкция: вскрывать труп не раньше 12 часов после наступления смерти. А за 12 часов, в 100% случаях выступают трупные пятна, трупные окоченения. Когда тело привозят в морг, там уже, как правило, прослеживаются трупные пятна и тело холодное. Лишь во сне иногда я вскрываю живой труп, страха нет, только чешу в затылке и не знаю, как назад все складывать. Есть у меня одна особенность, я могу управлять снами, всегда направляю сны куда мне надо. Особенно люблю летать. А все началось с огромного страха, стоишь на краю пропасти и боишься шагнуть дальше, но однажды просто сделав шаг вперед я научился летать во сне.

Осознанные сновидения — это способность управлять своими снами

В научной фантастике даже есть свое обозначение способности управления снами — Онейрокинез. Хотя такой навык уже давно научно обоснован и доказан, психологи называют эту особенность человека осознанными сновидениями. Человек, находясь во сне понимает, что это не реальности и может в какой-то степени управлять содержанием сна. Про это еще в 20-м веке писал знаменитый психофизиолог Стивен Лаберже, он даже сформировал отдельный «Институт осознанных сновидений». Ученые и сейчас активно изучают данную возможность человеческого мозга, ведь умея управлять своими снами можно избавиться от ночных кошмаров и просто получать удовольствие, от того, что вы можете позволить себе во сне, но не рискнете сделать в реальной жизни.

Продолжение следует.