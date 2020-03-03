03.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Дом

Живой или мертвый? Проверяют ли в морге Бердске трупы перед вскрытием, рассказал судмедэкперт Владимир Жуков

18:33 03.03.2020 Фото: Предоставлено Владимиром Жуковым
2 3

Судмедэксперт Бердска с 50 летним стажем работы рассказал, как проверяют труп и сколько часов после смерти должно пройти перед вскрытием человека.

Живой или мертвый? Проверяют ли в морге Бердске трупы перед вскрытием, рассказал судмедэкперт Владимир Жуков
Перед вскрытием трупа не проводятся никакие специальные действия, для определения достоверности смерти
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Живой или мертвый? Проверяют ли в морге Бердске трупы перед вскрытием, рассказал судмедэкперт Владимир Жуков

Живой или мертвый? Проверяют ли в морге Бердске трупы перед вскрытием, рассказал судмедэкперт Владимир ЖуковРазберут на органы после смерти: на что влияет согласие на медицинское вмешательство в Бердске?Ещё 178 новостей

Каждый из нас хоть раз в своей жизни задумывается о том, что его могут похоронить заживо, происходит это после просмотра очередного фильма-триллера, прочтения фантастической книги или просто при личных размышлениях о жизни и смерти человека. Какие действия проводят в морге перед вскрытием умершего человека и стоит ли бояться, что тебя вскроют заживо, рассказал судмедэксперт с огромным стажем работы в своей области Владимир Жуков. За его плечами 50 лет работы и более 7000 вскрытых тел. Совсем недавно он поделился с читателями  советами жизни для живых.

Проверяете ли вы перед вскрытием,  жив человек или мертв?

— Перед вскрытием не проводятся никакие специальные мероприятия, позволяющие определить живой человек или нет. У нас четкая инструкция: вскрывать труп не раньше 12 часов после наступления смерти. А за 12 часов, в 100% случаях выступают трупные пятна, трупные окоченения. Когда тело привозят в морг, там уже, как правило, прослеживаются трупные пятна и тело холодное.

Лишь во сне иногда я вскрываю живой труп, страха нет, только чешу в затылке и не знаю, как назад все складывать. Есть у меня одна особенность, я могу управлять снами, всегда направляю сны куда мне надо. Особенно люблю летать. А все началось с огромного страха, стоишь на краю пропасти и боишься шагнуть дальше, но однажды просто сделав шаг вперед  я научился летать во сне.

Живой или мертвый? Проверяют ли в морге Бердске трупы перед вскрытием, рассказал судмедэкперт Владимир Жуков

Осознанные сновидения — это способность управлять своими снами

В научной фантастике даже есть свое обозначение способности управления снами — Онейрокинез. Хотя такой навык уже давно научно обоснован и доказан, психологи называют эту особенность человека осознанными сновидениями. Человек, находясь во сне понимает, что это не реальности и может в какой-то степени управлять содержанием сна. Про это еще в 20-м веке писал знаменитый психофизиолог Стивен Лаберже, он даже сформировал отдельный «Институт осознанных сновидений». Ученые и сейчас активно изучают данную возможность человеческого мозга, ведь умея управлять своими снами можно избавиться от ночных кошмаров и просто получать удовольствие, от того, что вы можете позволить себе во сне, но не рискнете сделать в реальной жизни.

Продолжение следует.

Мнение читателей
2
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А у вас есть страхи быть похороненным заживо? Умеете управлять своими снами и летать во сне?

Аноним, 03 марта 2020 18:48
иногда просыпаюсь а потом могу опять вернуться в тот же сон, идет продолжение как в фильме, а управление своими действиями получается само собой. Управление это все вместе с возвращением в тот же сон и его продолжение
Аноним, 03 марта 2020 20:42
К чему эти темы?
Морально готовите что ли?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пост: Зачем Богу нужно, чтобы я не ел колбасу? Можно ли предаваться сексу и интернету в Великий пост?
21:17 03-03-2020
Пост: Зачем Богу нужно, чтобы я не ел колбасу? Можно ли предаваться сексу и интернету в Великий пост?
650 тысяч рублей купила мама новорожденного сыночка в Ингушетии
21:08 03-03-2020
650 тысяч рублей купила мама новорожденного сыночка в Ингушетии
34 теракта предотвратили в России в 2019 году
19:30 03-03-2020
34 теракта предотвратили в России в 2019 году
"Отрезателя голов" ищут на хорошую зарплату в Новосибирске 4
19:15 03-03-2020
Экстренно вернулся в Шереметьево летевший в Цюрих самолет Аэрофлота 1
19:00 03-03-2020
Экстренно вернулся в Шереметьево летевший в Цюрих самолет Аэрофлота
Вечный обман: Как обманули крестьян с землей при отмене крепостного права? 19
18:45 03-03-2020
Вечный обман: Как обманули крестьян с землей при отмене крепостного права?
Свиньи чуть не съели девочку на улице в Троицке 1
18:45 03-03-2020
Свиньи чуть не съели девочку на улице в Троицке
Бердск75 дней до Победы: разрешите поздравить Вас с 32-ой годовщиной Международного Коммунистического женского дня
18:37 03-03-2020
75 дней до Победы: разрешите поздравить Вас с 32-ой годовщиной Международного Коммунистического женского дня
БердскАвтобус №4 без пересадок довезет до стоматологии жителей Микрорайона Бердска 2
18:35 03-03-2020
Автобус №4 без пересадок довезет до стоматологии жителей Микрорайона Бердска
БердскИскать место под исправительный центр ФСИН обязаны в течение месяца власти Бердска 109
18:34 03-03-2020
Искать место под исправительный центр ФСИН обязаны в течение месяца власти Бердска