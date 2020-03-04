Пришли домой с беседой: второй раз проверила полиция инициаторов митинга 14 марта против колонии ГУФСИН в Бердске

Правоохранители составили разговор с членом рабочей группы Василием Седюком. Активисты рассказали, что подали заявку на митинг, но в мэрии этот факт отрицают. Полиция дает правовую оценку действиям общественников.

В одной из казарм в бригаде спецназа в Бердске размещен архив ФНС Новосибирской области

Приезжала второй раз полиция к организаторам митинга против исправительного центра ГУФСИН в Бердске. Напомним, бердчане выйдут на митинг 14 марта, подана заявка. В мэрии информацию не подтвердили. Общественники готовы добиваться своей цели на федеральном уровне.

Организатором первой акции 22 февраля выступила член городской общественной палаты Наталья Слесарева. Она рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что еще до начала акции к ней домой приехали полицейские. Она заранее предупредила о готовящемся пикете, который не является нарушением закона.

Теперь накануне планируемого митинга полиция приехала к одному из участников рабочей группы Василию Сидюку. Напомним, полиция проверяет инициаторов митингов. Начальник ведомства Владимир Соколов рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», что правоохранители дадут правовую оценку действиям общественников.

Также напомним, третью неделю жители и власть Бердска обсуждают тему открытия исправительного центра в городе. Письмо с просьбой найти место под ИЦ служба исполнения наказания направила мэру Бердска 27 февраля. На следующий день его копии раздали депутатам горсовета, которые собрались на закрытое совещание с целью выработать свою позицию по теме открытия на территории бывшей 67-й бригады спецназа ГРУ исправительного центра для заключенных, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Но оказалось, что ФСИН не рассматривает бердский военный гарнизон в качестве места для исправучреждения. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», генерал-майор внутренней службы Папето, руководитель регионального управления ФСИН, официально заверил Шестернина, что вопрос о размещении исправительного центра на базе бердской бригады не рассматривается. Вместе с тем, Папето просит главу города подыскать для ИЦ другое место:

— Предлагаем Вам проработать вопрос создания исправительного центра на базе объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, или на базе объектов недвижимого имущества крупных предприятий г. Бердска, которые будут использовать труд осужденных к принудительным работам.

Активистка движения против ИЦ в Бердске Наталья Слесарева предоставила «Курьер. Среда. Бердск» доказательство того, что уведомление о митинге подано сегодня, 3 марта. Митинг состоится 14 марта, если администрация Бердска даст разрешение на него. Предположительно, митинг начнется в 15.00 и продлится до 17. 00. Место проведения — площадь Горького перед зданием администрации Бердска.

О чем именно беседовали полицейские с Василием Седюком, читайте подробности в ближайшее время.